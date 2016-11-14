فرع جبهة الانقاذ في المملكة المتحدة يعقد سمنارا ناجحا

عقد فرع جبهة الانقاذ الوطني الارترية ببريطانيا بحضورالاخ المناضل/ عبده محمد طاهر سكرتير اللجنة التنفيذية سيمنارا ناجحا في مدينة لندن تحت شعار ( لنناضل من اجل انقاذ شعبنا وطننا من براثن النظام الدكتاتوري) وذلك يوم الاحد الموافق 6 نوفمبر 2016م .

شارك في السيمنار اعضاء فرع جبهة الا نقاذ المتواجدين في كافة المدن البريطانية .

بدأ السيمنار بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء، ومن ثم خاطب رئيس الفرع المناضل احمد علي احمد، اعضاء الفرع المشاركين في السيمنار بكلمة ترحيبية اشاد فيها بنضالاتهم التي يخضونها من اجل التغييرالديمقراطي، ومن ثم تلاه المناضل عبده طاهر عضو الفرع وسكرتير اللجنة التنفيذية لجبهة الانقاذ الوطني الارترية، حيث اشاد باعضاء الفرع ونضالهم الدؤب من اجل التغييرالديمقراطي ودعم تنظيمهم معنويا واقتصاديا، ومن ثم قدم شرحا وافيا للمستجدات الاقليمية والدوليةوالمعارضة الارترية بصفة عامة والوضع التنظيمي بصفة خاصة.

ناقش السيمنار باسهاب التقريرالذي قدمته ادرة الفرع،الذي تضمن الوضع الداخلي لفرع بريطانيا – الانجازات والمعوقات ، التنسيق مع القوى المعارضة الارترية بالمملكة المتحدة، اوضاع اللاجئين الارتريين في المملكة المتحدة.

ناقش السيمنار كذلك المساعي الذي تجري لعقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الارتري،واكد دعمه لتلك المساعي.

كذلك ناقش السيمنار،عقد المؤتمر الثالث للتنظيم المزمع عقده متى ما توفرت له الظروف الملائمة لعقده ، واكد اعضاء الفرع استعدادهم التام لدعم التنظيم معنويا وماديا من اجل عقد هذا المؤتمر وانجاحه.

وفي نفس السياق وضع اعضاء الفرع جدولا زمنيا لمناقشة وثائق المؤتمر ورفع التوصيات والاقتراحات الى اللجنة التحضيرية من اجل دراسته.

في ختام السيمنار اكد اعضاء الفرع في المضي قدما للنضال بدون هوادة من اجل تخليص الشعب والوطن من براثن النظام الدكتاتوري وقامة النظام الديمقراطي محله.

عاش نضال الشعب الارتري من اجل النغيير الديمقراطي

المجد والخلود للشهداء

اعلام فرع جبهة الانقاذ الوطني الارترية ببريطانيا

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