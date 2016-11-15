الامارت العربية المتحدة تنشر سرب من طائراتها في ارتريا

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نشرت دولة الامارات العربية مجموعة من المقاتلات الجوية في ميناء عصب الارتري لدعم عملياتها العسكرية في جنوب اليمن حسبما اطهرت الاقمار الصناعية.

ويقول الموقع IHS المتخصص في جمع المعلومات والبنانات وتحليلها وتصنيفها ، أن صور الاقمار الصناعية أظهرت في العشرين من اكتوبر الماضي وجود تسعة مقاتلات من طراز ميراج 2000 -9 متعددة المهام في مطار عصب الارتري. بلاضافة الى وجود طائرتى هليكوبتر بلاك هوك من نوع سيكورسكي UH-60 وطائرتا هليكوبتر من طراز BELL 40 وطائرة نقل لوكهيد مارتن من طراز C-130 وطائرة من نوع بومبارديه داش 8 ذات الدفع التوربيني.

هذا المزيج من الطائرات يوجد لدى القوات الجوية الامارتية التي تمتلك نو 40 طائرة ميراج 200-9 ، كما انها تستخدم طائرات الهليكوبتر BELL نورث استار التي تتميز بامكانية الرؤية الليلية.

ان بناء 12 هنجر في القاعدة لهو مؤشر قوي بأن دولة الامارات العربية المتحدة قد نشرت أو تعتزم نشر أكثر من تسعة طائرات ميراج في عصب ، الجدير بالذكر ان المقاتلات والهناجر كانت غير موجودة في الثامن من مايو 2016م في الصور التي تم التقاطها في تلك الفترة الزمنية.

تظهر صور الاقمار الصناعية ايضا السفن البحرية لدولة الامارات العربية المتحدة تستخدم الميناء التجاري منذ شهر سبتمبر 2015م. وتظهر الصور الملتقطة في العشرين من أكتوبر واحدة من ستة طرادات بحرية المعروفة بـ ” بينونة ” بلاضافة الى سفن انزال من M64.

كما أظهرت الصور ايضا الطوافة ” أسويفت ” ذات السرعة العالية.التي أدعى الحوثين اصابتها عندما تعرضت لصاروخ مضاد للسفن بالقرب من مضيق باب المندب في أول شهر اكتوبر ، بالرغم من هذه السفن مستخدمة من قبل القوات الامريكية في الدعم اللوجسيتي الا الامارات تقول ان السفينة مدنية وكانت تقوم بهمة انسانية عندما تعرضت للهجوم.

كما تظر الصور سفنا من الشركة الامارتية الوطنية للجرافات البحريةوهي تقوم بانشاء ميناء جديد بالقرب من المطار والذي من المرجح ان يستخدم كقاعدة بحرية عند الانتها ء منه ، حيث تظهر الصور جدار هذا الميناء وهو تحت الانشاء.

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