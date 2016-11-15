مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الاسلحة المفروض على ارتريا

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قام مجلس الامن الدولي بتمديد قرار حظر السلاح المفروض على ارتريا. وهو القرار التي فرضته الامم المتحدة عام 2009م عندما تم ادانة ارتريا لدعم المتشددين الاسلامين في الصومال.

يوم الخميس قامت حوالى عشرة دول بالتصويت لصالح قرار تمديد قرار الحظر بينما امتنعت خمس أخريات عن التصويت وهو كل من الصين وروسيا ، ومصر وفنزويلا وأنغولا.

كما قام مجلس الأمن تمديد صلاحية فريق المراقبة المعروف بـفريق الامم المتحدة لمراقبة كل منالصومال وارتريا حتى ديسمبر 2017م، كما حث المجلس النظام الارتري تسهيل دخول مجموعة المراقبة الى ارتريا، والتعاون معها وتسهيل مهمتها من خلال توفير المعلومات لفريق الرصد عن السجناء الجبوتيين وعن اعداد المفقودين منذ حدوث المواجهات بين البلدين في يونيو من عام 2008م. وان عدم التعاون ليس الطريق الأمثل لرفع العقوبات.

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