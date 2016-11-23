إقامة مجلس عزاء في الرياض لرحيل المناضل الكبير/أحمد سويرا (رحمه الله )

أقام الاريتريون من الأهالي والكيانات الإرترية المختلفة في الرياض

في مساء يوم الاثنين الموافق 2016/11/21 م مجلس عزاء في وداع المناضل الفذ/أحمد اسماعيل احمدين ( أحمد سويرا)