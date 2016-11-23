إقامة مجلس عزاء في الرياض لرحيل المناضل الكبير/أحمد سويرا (رحمه الله )
أقام الاريتريون من الأهالي والكيانات الإرترية المختلفة في الرياض
في مساء يوم الاثنين الموافق 2016/11/21 م مجلس عزاء في وداع المناضل الفذ/أحمد اسماعيل احمدين ( أحمد سويرا)
الذي وافته المنيه يوم السبت الموافق 19/11/2016م وذلك بحضور مقدر من الجماهير الإرتريه .
وتم إفتتاح الجلسة بالقران الكريم ، وقدم فقرات الجلسه/ عمر ديهيشي
من الحزب الإسلامي الإرتري وتناول إبراهيم محمد نور من جبهة الإنقاذ الوطني محطات من السيرة الذاتية للقائد الفذ ، وشارك الحضور بفعالية كبيرة باسم التنظيمات والأهالي وقد تناولوا جميعا مناقب الفقيد الكثيرة خصوصا انه جسد نكران الذات في خدمة قضية شعبه بصورة يندر لها المثيل وكذا زهده حتى عن ماهو من الضروريات فضلا عن الكماليات كما أنه كان شجاعا قوي البيان والحجة نظيفا عفيفا رفيع الأخلاق طيب المعشر .
هذا وقُدمت كلمات باسم فصائل المعارضة الإرتريه قدمها كل من:
الأستاذ / حسن آدم – جبهة التحرير
الأستاذ / عبده حسن – حزب الشعب
الاستاذ / محمد سليمان – حزب النهضة
الأستاذ / صالح آدم ايرب – اتحاد طلبة إرتريا في السودان .
كما قُدمت مشاركات من الأهالي والحضور قدمها كل من:
العم / سعيد عثمان والعم / صالح إبراهيم ، الشيخ / موسى أحمد ،
الأستاذ / ناصر ارحو والأستاذ / محمد عثمان شوكاي .
واختتم الحفل بالدعاء للفقيد ولجميع موتى المسلمين، وبمناشدات للكيانات الارترية لتوحيد صفوفها ومواصلة نضالها لإنجاز ماتبقى من أهداف الثورة ، الديمقراطية والعدالة واقامة دولة القانون .
من الحزب الإسلامي الإرتري وتناول إبراهيم محمد نور من جبهة الإنقاذ الوطني محطات من السيرة الذاتية للقائد الفذ ، وشارك الحضور بفعالية كبيرة باسم التنظيمات والأهالي وقد تناولوا جميعا مناقب الفقيد الكثيرة خصوصا انه جسد نكران الذات في خدمة قضية شعبه بصورة يندر لها المثيل وكذا زهده حتى عن ماهو من الضروريات فضلا عن الكماليات كما أنه كان شجاعا قوي البيان والحجة نظيفا عفيفا رفيع الأخلاق طيب المعشر .
هذا وقُدمت كلمات باسم فصائل المعارضة الإرتريه قدمها كل من:
الأستاذ / حسن آدم – جبهة التحرير
الأستاذ / عبده حسن – حزب الشعب
الاستاذ / محمد سليمان – حزب النهضة
الأستاذ / صالح آدم ايرب – اتحاد طلبة إرتريا في السودان .
كما قُدمت مشاركات من الأهالي والحضور قدمها كل من:
العم / سعيد عثمان والعم / صالح إبراهيم ، الشيخ / موسى أحمد ،
الأستاذ / ناصر ارحو والأستاذ / محمد عثمان شوكاي .
واختتم الحفل بالدعاء للفقيد ولجميع موتى المسلمين، وبمناشدات للكيانات الارترية لتوحيد صفوفها ومواصلة نضالها لإنجاز ماتبقى من أهداف الثورة ، الديمقراطية والعدالة واقامة دولة القانون .
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=38172
نشرت بواسطة فرجت في نوفمبر 23 2016 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة