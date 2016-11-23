برقية تعزية التحالف في إستشهاد المناضل الكبير: أحمد أسماعيل (ســـويرا)

ينعى التحالف الديمقراطي الإرتري بمزيد من الحزن والأسى للشعب الإريتري المناضل الكبير الشهيد: أحمد أسماعيل أحمدين (ســويرا) الذي وافته المنية يوم اأمس السبت الموافق 19 نوفمبر 2016م بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد معاناة طويلة من المرض..

يعتبر المناضل الكبير الشهيد: أحمد أسماعيل أحمدين (ســويرا) من الرعيل الأول للثورة الإرترية ، حيث إلتحق بمسيرة النضال الوطني منذ ريعان شبابه في مطلع خمسينيات القرن الماضي بدء من حركة تحرير إرتريا ومن ثم جبهة التحرير الإرترية، وأفنى عمره بكل وفاء في سبيل إستقلال الوطن الإرتري من براثن الإستعمار الأثيوبي.

بعد التحرير واصل المناضل الكبير الشهيد: أحمد أسماعيل أحمدين (ســويرا) نضاله الدؤوب ضد النظام الديكتاتوري للهقدف في سبيل تحقيق التغيير الديمقراطي الشامل الذي ينشده الشعب الإرتري، وكان أحد مؤسسي جماعة المبادرة الإرترية. ويعتبر الفقيد مناضلا معدنه فريد، وقائد صلب، صابر مثابر، ناضل بكل تفاني وإخلاص من أجل قضية شعبه العادلة حتى يوم وافته المنية.

وبهذه المناسبة يدعو التحالف الديمقراطي الإرتري كل القوى الإرترية الحادبة على التغيير إلى إستخلاص الدرس من التجارب السابقة، وتنحية الخلافات الثانوية، وتعزيز وحدة الصف المعارض، وتصعيد العمل النضالي لتعجيل من إسقاط النظام الديكتاتوري للهقدف، وتحقيق اهداف وتطلعات الشعب الإرتري نحو السلام والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، التي إستشهد من اجلها المناضل الشهيد: أحمد أسماعيل أحمدين (ســويرا). ويعاهد التحالف الديمقراطي الإريتري الفقيد الكبير بمواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها، وحتى ينجز التغيير الديمقراطي الشامل في إريتريا.

وفي الختام يعبر التحالف الديمقراطي الإرتري عن حزنه العميق لعدم إمكانية موارة جثمان الفقيد الكبير الثرى في وطنه الحبيب كغيره من الشهداء الأماجد الذين قدموا كل غال ونفيس في سبيل تخقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الابي، وذلك بسبب الممارسات اللا إنسانية لنظام الديكتاتوري للهقفدف. ويتوجه التحالف الديمقراطي الإرتري بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد، ورفاقه من قدامى المناضلين بصفة خاصة، وإلى عموم الشعب الإرتري بصفة عامة، سائلين الله أن يلهمنا جميعاُ الصبر والسلوان.

التحالف الديمقراطي الإرتري

20 نوفمبر 2016م

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