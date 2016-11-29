تقرير عن فعاليات الحفل السنوي لمدرسة عواتى

جانب من الاباء الاستاذ/ كرار ابو الفتوح اثناء القاء ملمته ممثل وزير التعليموقرينته جانب من الحضور ممثل وزير التعليم اثناء القاء كلمته الحائزون على حوائز هذا العام جانب من الحضور

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فرجت: ملبورن

تقرير:

لقد نظمت مدرسة عواتي يوم السبت الموافق 12 / 11 /2016 حفلها السنوي كدأبها في كل عام وهذه سنة استنتها والزمت تكريم جميع الطلبة الذين تسنى لهم الدخول في الجامعات، والذين تخرجوا منها، و الذين قدموا فيها الدراسات العليا، وقد شرف هذا الحفل الكريم لفيف من السادة الحضور من الطلبة وأولياء امورهم وذويهم، كما شرف الحفل السيد داني ممثلا لسيد وزير التعليم في مدينة ملبورن وقرينته السيدة نيكول مارشال عضوة المجلس البلدي لِمُوني فالي ستي. ولقد اُستهل الحفل كما هو معتاد بآيات من الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا الأبناء عمار ياسر بالعربية و أكرم حاج بالانجليزية. ثم اتيحت الكلمة للأخ الامين عبدالله الذي رحب بالسادة الحضور وشكرهم بحضورهم وتشريفهم هذا الحفل وقدم نبذة وتعريفا عن المدرسة ودورها في المجتمع كما قام بتعريف الشهيد القائد البطل حامد ادريس عواتي مفجر الثورة الارترية الذي سميت المدرسة باسمه وتضحياته مع رفاقه الأشاوش الذين تكللت تضحياتهم وتضحيات الشعب الارتري بالنصر المؤزر، وتقدم بهذه المناسبة للطلاب والأهالي بأحر التهاني والتبريكات للمجهود الذي قاموا به طيلة الفترة الدراسية وتمنى لهم بالتقدم والإزدهار. ثم تلاه في الكلمة الزميل كرار أبو الفتح المدرس في المدرسة الذي تناول الدور الذي تقوم به المدرسة في تنوير النشئ وتكريمها السنوي للطلبة وكل من قام بدورا مميزا لخدم المجتمع، وبعده اتيحت الكلمة للنائب البرلماني لسيد داني بيرسون ممثلاً لوزيرالتعليم في ولاية فيكتورية الذي اشاد واعجب بالدور الذي تقوم به المدرسة وطالب بدعمها وتمنى لها كل التقدم والازدهار. ثم تسنت الكلمة للأستاذ خالد سعيد المرشد والموجه التعليمي للانتقال للحياة الدراسية الجامعية في جامعة لاتروب بملبورن، الذي قدم توجيهاته وارشاداته للطلبة من خلال خبرته ودراساته وشرح فيها كيفية المسلك الذي يجب ان يسلكه الطالب خلال دراساته، واختياره السبل الانجع والاسلم في تلك المراحل. وبعد هذه الارشادات القيمة والمفيدة اُعلن عن فترة استراحة لتناول وجبة خفيفة مع احتساء كوب من الشاي. بعد ذلك جلس الحضور لتوزيع شهادات التكريم للمحتفى بهم وقد تقدم كل من الامين عبد الله والسيد داني لتسليم الاخوة والاخوات اصحاب الشهادات، للطلبة والطالبات الذين نجحوا وتم قبولهم في الجامعات والذين تم تخرجهم منها ومن قدموا الدراسات العليا، ولم ينحصر ذلك على هؤلاء فقط بل تعداهم الى كل فرد قدم عملا مميزا يكون مردوده للمجتمع بشكل عام، كما شمل التكريم الرياضيين والنشطاء الصغار لتشجيعهم على العمل التطوعي وشاركت السيدة نيكول مارشال في تقديم الشهادات لهؤلاء. اقامت المدرسة ورشة عمل للطلبة قام بالاشراف عليها الاستاذ خالد سعيد وذلك ضمن فعاليات المدرسة وامتدت من الساعة الثالثة الى الساعة الخامسة مساء قدمت لهؤلاء الطلبة شهادات تكريم. وفي الختام تقدم الاخ الامين بالشكر والعرفان للحضور وتمنى لهم كل التقدم والازدهار في حياتهم.

فاز بجائزة عواتي هذا العام كلً من الدكتورة زينب احمد، الدكتورة صفاء حسب والدكتورة علا إدريس. وكانت جائزة عواتي لخدمة الجالية الارترية من نصيب الاخ ياسر محمود. وقد حصل الإبن ياسر علي بخيت علي جائزة عواتي للتفوق في لعبة التنس. واللذين حصلو على الشهادات التقديرية محمد ياسين بكلاريويس علم اجتماع، واكمال شهادات الثانوية

ودخول الجامعات الاسترالية كل من نوريدى محمد جمع أري, مازن هداد، نجاة موسى، عبدالله حامد ، حسن مندر، ياسرعلي بخيت، الامين عثمان ، محمد سعيد وايمن اسماعيل. اما الذين حصلو على شهادات تقديرية لخدمة المجتمع شمل كلٍ من عبدالله محمود ، رقية بشير، خيرية عبدالله، محمد علي حامد ، سامي سيد احمد، ومنير كرار، كما حصل سامي نور شهادة تقديرية في لعبة كورة القدم وكان نصيب النشطاء الصقارلكل من شيراز محمد وهبة شانينو نتمنى ان نتلقي على خير في العام القادم ان شاء الله.

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