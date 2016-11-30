اثيوبيا: مقتل 15واسر 75 لقوات عبرت الحدود الارترية الى اقليم تجرى

فرجت: وكالات

قالت وزارة الدفاع الاثيوبية ان أحبطت محاولة تسلل لقوات ” قنبوت 7 ” المعارضة والتي تتخد من ارتريا مركزا لنشاطاتها الموجهة ضد الحكومة الاثيوبية. وقالت الوزارة ان رغبت القوة المعارضة التي وصفتها بالارهابية انها كانت تنوي تنشر قواتها داخل الاراضي الاثيوبية.

ألقي القبض على قوات ” قنبوت 7 ” وهم يحاولون التسلل الى اثيوبيا من اريتريا عبر منطقة تيغراي الشمالية على الحدود مع اريتريا.

وقد اشتبك معهم السكان وقوات الأمن حسب زعم الوزارة وتم أسر 75 منهم وقتل 15 من مجموع القوات المتسللة والبالغ تعدلدها 113 فردا، قال المسؤولون ان قوات الامن تتعقب لاعتقال الباقين الذين فروا بصورة غير منظمة وتشتتوا عبر منطقة الحدود.

عبرت قوى المعارضة الى إثيوبيا في دفعتين مجموعة يقودها الرائد مسفن تيقابوا ومجموعة أخرى بقيادة ديستاو تيقيقن.

وأضافت الوزارة تم الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة العسكرية والمال والعتاد العسكري من بينها 73 بندقية، و 62 قنابل يدوية وأسلحة آر بي جي وأجهزة اتصالات فضائية .

بالإضافة إلى الأسلحة والمعدات العسكرية، تم ضبط عدد من عملات اثيوبية ودولار الأمريكي،

ووصفت الوزارة في بيانها هذه المحاولة بالمؤامرة الارهابية صناعة ارترية وبتحالف قوة اقليمية أخرى وصفتها بالمدمرة وانها تحاول الى زعزعة الاستقرار والتنمية في البلاد.

وأتهمت اثيوبيا اكثر من مرة ارتريا بالتدريب والتسليح للقوات التي عبرت الى اراضيها اكثر من مرة ، وبرغم نفى نظام هقدف الزعم الاثيوبي الا ان القرائن والدلائل تشير الى تورط نطام هقدف في كل العمليات الارهابية تلك التي تم تنفيذها او احباطها مما دفع النظام الاثيوبي من ارسال القوات الإثيوبية في عمق الأراضي الإريترية وهاجموا عددا من القواعد العسكرية، بما في ذلك تلك القواعد التي يستخدمها المتشددون الذين يمنحون ملاذا إريتريا لتنفيذ هجمات ضد إثيوبيا.

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