اجتماع هام للمجلس الوطني الإرتري في لندن – بريطانيا
يسر المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي – إدارة إقليم أوروبا دعوة جميع الإرتريين المشاركة في الاجتماع الجماهيري المفتوح الذي سيعقد في مدينة لندن في 8 يناير 2017 وذلك لتنوير الجماهير بالجهود المبذولة لعقد المؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني الإرتري والاستماع إلى أراء ومقترحات الجماهير. وسوف يترأس الاجتماع المناضلان، بشير إسحاق رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني والدكتور يوسف برهانو عضو المجلس الوطني الإرتري.
نرجو من جميع المهتمين بقضايا شعبهم ووطنهم المشاركة في هذا الاجتماع الهام.
الأحد 08/01/2017
الساعة الرابعة حتى الثامنة
المكان : أبرار هاوس – لندن
Abrar House, 45 Crawford Place,
London, W1H 4LP
مع تحيات
اللجنة المنظمة للاجتماع
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=38274