اجتماع هام للمجلس الوطني الإرتري في لندن – بريطانيا

يسر المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي – إدارة إقليم أوروبا دعوة جميع الإرتريين المشاركة في الاجتماع الجماهيري المفتوح الذي سيعقد في مدينة لندن في 8 يناير 2017 وذلك لتنوير الجماهير بالجهود المبذولة لعقد المؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني الإرتري والاستماع إلى أراء ومقترحات الجماهير. وسوف يترأس الاجتماع المناضلان، بشير إسحاق رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني والدكتور يوسف برهانو عضو المجلس الوطني الإرتري.

نرجو من جميع المهتمين بقضايا شعبهم ووطنهم المشاركة في هذا الاجتماع الهام.

الأحد 08/01/2017

الساعة الرابعة حتى الثامنة



المكان : أبرار هاوس – لندن

Abrar House, 45 Crawford Place,

London, W1H 4LP

مع تحيات

اللجنة المنظمة للاجتماع

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