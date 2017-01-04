إيثار للإغاثة تنظم رحلات ترفيهية للأيتام

فرجت : اعلام ايثار

إعلام قسم الأيتام – الهيئة الخيرية

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بعد تناقص خدمات المفوضية السامية بمعسكرات اللاجئين الإرتريين بشرق السودان إلى حد الصفر بحجة تحرير وطنهم إرتريا أو بانشغال المنظمات بباقي مناطق الحروب في العالم صارت قضية اللاجئين الإرتريين مهملة ومجهولة حتى سماها البعض بالقضية المنسية ، لكن الله لا ينسى أحدا حيث هيئ لهذه المعسكرات بعض المنظمات والأفراد وتتصدر إيثار للإغاثة والهيئة الخيرية الإسلامية للرعاية الاجتماعية تلك المجموعات، فإنهما وإن لم يغنيا إنسان المعسكرات إلا أنهما تركا آثارا هنا وهنالك يمكن أن يراها كل من يزور تلكالمعسكرات، ويكفي أن نذكر هنا على سبيل المثال إنجازاتهما في منطقة أم قرقور ( إيثار ممولة والهيئة الخيرية منفذة).حيث شملت مرافق هامة: المياه والتعليم وبناء دور العبادة فضلا عن كفالة الأسر الفقيرة وتوفير وجبات إفطار منتظمة لمدارس وخلاوى.لكننا اليوم بصدد الحديث عن اهتمام المنظمتين بشريحة أخرى من المجتمع وهي شريحة الأيتام حيث تدعم إيثار ضمن أنشطتها في مناطق معسكرات اللاجئين والنازحين الأيتام وتملك عدد مقدر من أيتام الهيئة الخيرية الذين قارب عددهم المليون يتيما.ورعاية لهذه الشريحة الضعيفة وضعت خطة لإقامة سلسة ترفيهية للأيتام بدعم من إيثار للإغاثة وتنفيذ الهيئة الخيرية ، بدأت بمنطقة كسلا وسوف تشمل المناطق الجنوبية (القضارف وجنوب القضارف) والمنطقة الوسطي (وهي مجموعة المعسكرات الواقعة بين كسلا والقضارف شرق وغرب نهر عطرة) وسوف تمتد سلسلة الرحل لتشمل أيتام منطقة البحر الأحمر والخرطوم.بدأت هذه الرحل الممولة من إيثار الخيرية بمنطقة كسلا وقرى النازحين من حولها بجزء من أيتام إيثار في المنطقة (عدد 300 مع أمهاتم) نفذها عدد من المتطوعين والمتطوعات بالهيئة في حدائق السواقي بتاريخ 23/11/2016م وقصد منها رسم البسمة على وجوه الأيتام الذين يعيشون حياة الحرمان لفقدهم الأب والمعيل.شملت الرحلة أنشطة متعددة: التجوال في الحدائق والزهور الجميلة ثم تتالت فقرات التعرف بين الأيتام وأمهات الأيتام المشاركات و أقيمت لهم مأدبة غداء ليأتي بعد ذلك دور فرقة العرائس المسرحية لإدخال البهجة والسرور في قلوب الأيتام وأمهاتهم والتي أضفت عليهم أجواء من الفرح والضحك تلى ذلك مسابقات بين مجموعات البنين والبنات وتقديم جوائز تشجيعية للمبدعين منهم وشمل هذا اليوم الجميل كلمة توجيهية للأمهات شملت خلاصات تربوية وتوجيهات مهمة في تنمية وتعديل سلوك الأيتام.وكان شعار الرحلة عبارة عن رسائل من الأيتام وأمهاتهم للمانحين الكرام تخبرهم: أن زرعهم نمى وأثمر واخضر وهي أيضا دعوة للمجتمع أن ينضم لمثل هذه المشاريع الحضارية التي تدعو إليها قيم السماء.. وختم الحفل بكلمة لرئيس قسم الأيتام بالهيئة الخيرية شكر فيها إيثار الخيرية لدعمها هذه الرحلة وأكد أن هنالك ميزانيات لتنفيذ تم أعدادها لرحلات المناطق الأخرى شاكرا المتطوعين والمتطوعات لما بذلوه من جهود لتخرج الرحلة بهذا البهاء والجمال .ونحن نقول:مرحبا لإيثار والهيئة الخيرية وهما يتعاونان (تمويلا وتنفيذا) من اجل تخفيف آلام إنسان تلك المنطقة المهملة، وهنيئا لهما بتدشينهما هذه السلسة من رحل الأيتام لرسم الفرح في تلك الوجوه البريئة ومواساة الأمهات الحزينات الصابرات وهي عملية ترميم حقيقية للبنات مهمة في سرح المجتمع وبذلك يصنعون الحياة، فهم أذن صناع الحياة!!