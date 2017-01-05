طلبة مدرسة ” إندا ماريام ” في أسمرا ينتفضون ضد سياسات النظام الديكتاتوري.

فرجت – اعلام جبهة انقاذ الوطني الارترية

أسمرا: قام يوم الاثنين الموافق الثاني من يناير 2017 طلاب مدرسة “إندا ماريام” بتظاهرة احتجاجية ضد سياسات النظام الديكتاتوري. وأشارت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية في الموقع، بأن الطلاب قاموا بإنزال العلم الإرتري من فوق المدرسة وتمزيقه. وأشارت تلك المصادر بأن سبب الاحتجاج يُعزى إلى خيبة أمل كبيرة لدى شعبنا وخاصة لدى فئة الشباب، الذي كانوا يتوقعون حدوث انفراجٍ في أوضاع البلاد المتردية وإطلاق عددٍ من سجناء الضمير والسجناء السياسيين، كما كانت تشيع بعض الجهات التابعة للسلطة الديكتاتورية الحاكمة في الأيام القليلة الماضية. وأضافت مصادرنا أن أجهزة أمن النظام اقتحمت مبنى المدرسة واقتادت 27 طالبا إلى سجن عدي أبيتو “سيئ الصيت”. وتتوقع مصادر جبهة الإنقاذ بأن الاحتجاجات ستستمر خلال الفترة القادمة، بعد أن وصلت الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد إلى مستوى خطير لا يستططيع المواطنون تحملها.

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