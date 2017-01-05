• المزارعون الإرتريزن يقومون بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على سياسات الجبهة الشعبية
اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية
- قام عددٌ كبير من المزارعين الإرتريين بحرق محصولهم الزراعي احتجاجًا على محاولات سلطات نظام الجبهة الشعبية الاستيلاء عليها. وقد أفادت الأنباء الواردة من إرتريا أن النظام الديكتاتوري، حاول إجبار المزارعين في مناطق كثيرة من إرتريا على بيع محصولهم الذي كان وفيرًا هذا العام بسبب موسم الخريف الجيد، على مؤسساته الاحتكارية، بأسعار زهيدة معاقبة لهم بتهمة تهريب أبنائهم إلى خارج البلاد، أو إخفائهم من أداء الخدمة الوطنية. وأضافت تلك الأنباء بأن المزارعين الإرتريين، وخاصة في إقليمي سرايي وأكلي قوزاي، رفضوا الامتثال للأوامر الجائرة لسلطات الجبهة الشعبية، التي فرضت عليهم تسليم محصولاتهم خلال عشرين يومًا ومنع التصرف فيها. وتعبيرًا عن الاحتجاج، قام المزارعون بحرق جزء كبير من محصولهم التي كدُّوا لشهور من أجل الحصول عليها.
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