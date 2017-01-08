ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد ممات أفورقي.؟

إن الحديث حول طبيعة المشهد بعد ممات أفورقي وليس بعد سقوطه يبدوا حسب تقديري من الصعب تحديد الواجهة على وجه الدقة ولكن ولأهمية تلك المرحلة لما تحمله للكثير من التطورات والمفاجآت تحتم علينا تحليل المشهد وتقريب الصورة لعلنا بذلك نبادر بما يستوجب حتى نجنب وطننا وشعبنا من الإنزلاق نحو المجهول.

كثيرا ما يردد البعض من أن الشعور بالخوف من مرحلة ما بعد أفورقي هي إسطوانة هقدفية المراد منها تعزيز أعمدة أركان النظام وضمان بقائه على السلطة. قد تكون إستراتيجية إثارة الخوف والقلق من المستقبل المجهول ترمي إلى عدم الإقتراب والمساس بنظام الحكم وذلك بغية إستمرارية النظام ولكن وبناءا على الكثير من الأوضاع والحالات المشابهة في الكثير من بلدان المنطقة التي خاضت تجارب مماثلة تحتم علينا الأخذ بفرضية حدوث فراغ سياسي والدخول في نزاع مسلح ما بين القوى المتصارعة داخل النظام الحاكم أو ما بين تلك التي ستظهر على السطح كنتاج لبعض التحولات والتحالفات في مراكز القوة بتأثير وتمويل خارجي . لو حاولنا وبعمق تحليل أوجه التشابه والمقارنة فإن الواقع الإرتري بكل تعقيداته الثقافية والسياسية وطبيعة الواقع الإقليمي والصراعات الراهنة والمؤجلة سنجد أنفسنا بأننا أمام تجربة العراق والتدخلات التي حدثت بعد رحيل حزب البعث وخصوصا من قبل إيران التي كانت تتطلع منذ زمن بعيد للعب دور محوري في العراق كمحطة أساسية في مشروعها السياسي الذي لم تتضح معالمه وابعاده واهدافه وحلفائه بعد.

من هم الحكام الجدد بعد أفورقي.؟

من منظور اليوم هنالك وحسب تقديري وتحليلي البسيط والمتواضع ثلاثة إحتمالات.

الإحتمال الأول

إن الجبهة الشعبية وعلى رأسها إسياس أفورقي قد حسمت موضوع تداول السلطة ما بعد أفورقي بشكل مركزي وتم ترتيب كل الإجراءات والخطط لحماية هذا الخيار بالتوافق على شخصية تتمتع بمقدرة وخبرة قيادية ذات ولاء للمشروع السياسي .

الإحتمال الثاني

لا توجد شخصية توافقية ولا توجد ترتيبات وإن وجدت فهي ليست محل إجماع وتوافق وبالتالي الأمر مفتوح لكل الإحتمالات وهذا بطبيعة الحال يصب في الحال في عمق الإستراتيجية الإثيوبية التي تامل بلعب دور مشابه للدور الإيراني في العراق وذلك عبر خلق بؤر النزاع وإيجاد أطراف موالية ترى في أن العودة الى أحضان إثيوبيا خيارا إستراتيجيا بالإضافة إلى من يتطلعون إلى تحقيق مكاسب شخصية ونهب المال العام وخلط الأوراق الأوراق بما يتلائم وطبيعة السيناريو المرتقب.

الإحتمال الثالث والأخير والذي انا عن نفسي اراهن عليه كثيرا

ظهور تيار معتدل من بين صفوف الجبهة الشعبية يتمتع بقدر من المرونة والإستعداد للدخول في تسوية سياسية تفتح لهذا البلد آفاق جديدة نحو المستقبل. إن التحدي الكبير الذي سيشكل عقبة أمام هذا التحول هو غياب طرف معارض يمكن ان يكون للحكام الجدد طرفا مقبولا وواقعيا في طرحه ومطالبه وحنكته السياسية مما سيجعل إمكانية تحقيق نقلة إيجابية في هذا الصراع أمرا مستبعدا. إن طبيعة وتأريخ هذا الصراع والأطراف التي شاركت في صناعته تأريخيا في كلى الجبهتين يشكل معضلة حقيقية الأمر الذي يتطلب منا إلى إجراء تصحيح في إحدى الجبهتين في الشكل والمضمون والطرح ولأننا في هذا نشكل الحلقة الضعيفة مطالبون بإجراء العملية الجراحية في صفوفنا بما يتناسب مع من بيدهم عناصر القوة ومقوماتها للدخول في تسوية شاملة تجنبنا فقدان المزيد من أسباب الوجود.

تحياتي

عبد الرحمن بخيت

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