ورشة بحث مصرية لـ “تبيض” وجه أسمرا عربيا

فرجت : عدوليس

يستعد خبراء مصريون في منطقة القرن الإفريقي لعقد ورشة بحثية في القاهرة في الفترة من 21 ــ 23 يناير الجاريلبحث عدد من العناوين البحثية تتناول ” أهمية إريتريا ودورها في البحر الأحمر”. بالتعاون مع الحكومة الإريترية حسب ما ورد لـ ( عدوليس ). سيدير الورشة الخبير بشؤون القرن الإفريقي الدكتور حلمي شعراوي مدير السابق لمركز الدراسات الإفريقية والدكتور أماني الطويل رئيس قسم الدراسات الإفريقية بمركز الإهرام للدراسات الإستراتيجية.

ويتوقع ان تقدم أوراق بحث لكل من اللواء احمد عبدالحليم مساعد وزير الدفاع الاسبق والدكتور عبد المنعم الصياد وهو دوبلوماسي سابق والدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة طنطا بجانب الدكتور احمد يوسف.

وسيشارك من الجانب الإريتري الدكتور احمد حسن دحلي مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والسفير فاسيل قبر سلاسي سفير أسمر في القاهرة.

كما ستقدم الدكتور أماني الطويل التي تحتفظ بعلاقات جيدة بأسمرا ورقة حول الدور الإريتري في أمن البحر الأحمر. وحسب تعليق جهات إعلامية إريترية تتابع الخبر ان الجهة المنظمة تهدف إلى تقديم إريتريا للرأي العام العربي وأظهار أهمية النظام القائم في أسمرا ودوره في حفظ الأمن والسلامة في القرن الإفريقي، رافضة الربط بين الأهمية الإستراتيجية لإريتريا بالحكم القائم في أسمرا والذي تصفه بإنه الأسوء في المنطقة ، واضافت ان الهدف من الورشة هو تبيض وجهة النظام الإريتري عربيا .

هذا وقد رفضت كل من إثيوبيا وجيبوتي حضور الورشة.