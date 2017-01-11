تقارير : أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة

فرجت : وكالات

ذكر الكاتب بموقع “أن.آر.جي” روعي عيدان أن أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل من إرتريا تتزايد بكثرة، وأن بعضهم يأتون بصورة رسمية من مطار أسمرا، وسرعان ما يختفون في شوارع تل أبيب.

وأضاف عيدان أن هناك عدة أسباب للجوء الإرتريين إلى إسرائيل، بينها رفض الخدمة العسكرية في بلادهم، ومعارضتهم للنظام الدكتاتوري دون الإعلان عن ذلك لوجود سفارة إريترية قوية وفعالة في تل أبيب.

وأكد أن إسرائيل تضم الجالية الإريترية الأكبر في الدول الغربية وذلك لقدرة الإريتريين على الوصول إلى إسرائيل بأكثر من وسيلة، كما يسمح لهم الجيش الإسرائيلي باجتياز حدود مصر.

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