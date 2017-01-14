برقية تعزية ومواساة

بقلوب ملؤها الحزن والأسي تلقينا خبر وفاة المناضل الدكتور /  هبتي تسفا ماريام – رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

تتقدم حركة الشباب الإرتري للتغيير – سويسرا بتعازيها الحارة وبمشاعر مؤاساتها العميقة إلي اسرة الفقيد , وإلي رفاقه المناضلين في جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية .
ويعد الفقيد من الرواد في قيادة النضال والكفاح من أجل الإستقلال وقد قدم لشعبه ولبلاده عظيم التضحيات , قارع الإستعمار كما قارع النظام الديكتاتوري البغيض وظل يعمل حتي رحيله من أجل أن تصبح ارتريا دولة ديمقراطية موحدة تنعم بالحرية والعدالة والسلام .
رحل عنا المناضل الدكتور هبتي بعد رحلة معاناة طويلة مع المرض , وشكل رحيله في هذه الفترة الصعبة من تاريخ الشعب الإرتري صدمة كبيرة في وقت كان الشعب الإرتري أحوج اليه من ذي قبل . ستبقى ذكراك العطرة في وجدان الشعب الارتري أيها المناضل الثائر .
وختاما ننقل تعازينا القلبية الحارة لكل الشعب الإرتري ولكل المناضلين الشرفاء .
حركة الشباب الإرتري للتغيير – سويسرا
اللجنة التنفيذية
14/01/2017 م

 

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نشرت بواسطة في يناير 14 2017 في صفحة اعلانات وبيانات. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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