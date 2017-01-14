نعي اليم

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقّينا خبر وفاة الفقيد المناضل/ الدكتور هبتي تسفامريم،

و نحن في المقاومة الشعبية للحرية نشاطر الشعب الارتري عامة وأسرته الكريمة خاصة ألام ألحزن بهذا المصاب الجلل برحيله، كما تتقدم المقاومة الشعبية الإرترية للحرية بمشاعر المواساة والتعاطف والاخوة المخلصة إلى أسرته ورفاق دربه بتعازينا القلبية الحارة.

ونتمنى أن يلهمكم وأهله وكافة أفراد أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء.

المقاومة الشعبية الارترية للحرية

مكتب الاعلام

14 يناير 2017م

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