برقية عزاء في رحيل الزعيم الوطني الكبير المناضل الدكتور هبتي تسفا ماريام

لقد تلقينا ببالغ الاسى والحزن نبأ وفاة الزعيم الوطني الكبير المناضل الدكتور هبتي تسفاماريام رئيس جبهة الانقاذ الوطني الارترية والذي رحل عن دنيانا الفانية في مساء يوم الجمعة الموافق 13/1/2017 .

والشهيد قد ترك تاريخا وارثا من النضال المتواصل من اجل تحرير ارتريا وحرية شعبها حتى اخر رمق من حياته ، وقد رحل عن دنيانا ونحن في امس الحاجة الى امثاله من المنناضلين الذين يعيشون الام ومعاناة امتهم وخاصة في ظل الاوضاع التي تعيشها المعارضة الارترية .

نحن في حزب النهضة الارترية اذ نشاطر قيادة وجماهير الانقاذ الوطني الارترية مشاعر الحزن والاسى على فراقه الا انها فرصة لنؤكد مضينا على درب النضال حتى تحقق تلك الاهداف السامية التي تنادى لها الزعيم دكتور هبتي تسفا ماريام ومن سبقوه من الشهداء الذين لم تتح لهم حتى الفرصة في ان يدفنوا تحت ثرى ارضهم العزيزة التي احبوها ونذروا لها ارواحهم .

حزب النهضة الارتري قيادة وجماهير يعزي اسرته الصغيرة وكافة قيادة وقواعد جبهة الانقاذ الوطني الارترية وكافة القوى الارترية المناضلة والشعب الارتري عامة ويسال الله ان يلهم الجميع الصبر وحسن العزاء .

حزب النهضة الارتري

المكتب التنفيذي

14/1/2017

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