جبهة الانقاذ الوطنى الاريترى – اقليم استراليا

جبهة الانقاذ الوطنى الاريترى

فروع اقليم استراليا

فقدان أليم ومصاب جلل

شاءت ارادة المولى عزوجل ان تغيب عن ساحتنا الوطنية ودنيانا الفانية .. شخصية وطنية اريترية بكل ما تعنى الوطنية ، ومناضل معطاء بكل ما يعنى عطاء الشرفاء الأوفياء ، وسياسسى ثورى بكل القدرات الثورية العميقة النبيلة ، ومنارة الصمود فى المبادىء من أجل انتزاع الحق الوطنى المسلوب ، ثورى بكل مقايس الثورية ، ورفيق بكل عمق الرفاقية الصادقة .

انه المناضل الكبير الشهيد القائد الدكتور / هبتى تسفاماريام رئيس تنظيم جبهة الانقاذ الوطنى الاريترى …. الذى وافته المنية فى مساء 13/ 1/2017م ،اثر معاناته المرضية التى لازمته ردحآ من الزمن .

هكذا ترجل فارس معطاء ليلتحق بقوافل شهداءنا الابرار ….. بعد ان عاش منذ نعومة اظافره مؤمنآ بعدالة قضيته الوطنية موظفآ كل طاقاته وقدراته فى شتى المجالات والمراحل ، فكان عضوآ نشطآ فى تنظيم حركة تحرير اريتريا ، وقائدآ فى الحركة الطلابية (اروبا ) ، ومؤسسآ للأجهزة الحيوية فى جبهة التحرير (الهلال والصليب الاحمر الاريترى ) وفى مجال التعليم للاجئين ( مدرسة اليونيسكو )، انتخب عضوآ فى المجلس الثورى للجبهة ، ونائب لرئيس المجلس ، ورئيسآ لجبهة الانقاذ الوطنى الاريترى ،

صال وجال طارحآ القضية الوطنية الاريترية باكرآ فى الدبلوماسية الاروبيةوكان لجهده ورفاقه حضور القضية الاريترية فى المحافل الاروبية محققة المكاسب الكبيرة كانت جبهة التحرير الاريترية فى امس الحاجة اليها لتعرية ادعاءات الاستعمار الاثيوبى .

انه مناضلآ جسورآ من أجل تعميق الوحدة الوطنية الاريترية رافضآ كل مظاهر الانشقاقات التى تعرضت لها الساحة الاريترية ، وكان قوة فى مواجهة منهج الجبهة الشعبية العدوانى وقوة تصدى لدكتاتورية هقدف وطغيانها

لقد فقدت الساحة الوطنية الاريترية حكيمآ كانت فى امس الحاجة الى عطاءه وحكمته وتجاربه لأخراج القضية الوطنية الاريترية من ازمتها وواقعها المرير .

هكذا انتقل المناضل الشهيد الدكتور/ هبتى قبل ان تتحقق امنيته التى وهبها رحيق عمره !!!!!!!! وهى العودة الكريمة المنتصرة تحت مظلة الحرية الوطنية الاريترية ، ليعيش عزيزآ شامخآ بين شعبه وعلى تراب وطنه الحر يفترش ارض الوطن الغالى والمخضب بدماء شهداءنا الابرار ، ويلتحف سماء الوطن التى تصاعد الى عنانها زمجرة وهدير ثوارنا الاشاوس

ان الموت سبيل كل من عليها وارده وتلك ارادة المولى عز وجل ولا راد لها ، وما علينا الا ان نؤكد لك و لكل رفاقك وكل شهداءنا الابرار ، اننا بعون الله على العهد باقون ، وعلى مسيرة خلاص الوطن من جبروة وطغيان هقدف سائرون ، وعلى الثبات و الوفاء للوطن الذى عهدناه منك وكل شهداءنا وثوارنا الابطال صامدون .

اننا نشاطر بكل ألم وحزن اسرة الشهيد (المناضلة / زوجته وابناءه ) وكل رفاقه قيادة وقاعدة تنظيم جبهة الأنقاذ الوطنى الاريترى… وكل القوة الوطنية الاريترية المناضلة والشعب الارترى الابى .

ان المسيرة مستمرة وأمانة الشهداء مسؤولية كبيرة تتطلب الوفاء والألتزم الصادق

فروع جبهة الانقاذ الوطنى

اقليم استراليا

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