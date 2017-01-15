رحيل الدكتور هبتي خسارة للمعارضة ولذاكرة المشروع الوطني

رحل المناضل الكبير الدكتور هبتي احد ابطال زمن الحلم الثوري الجميل ،ذلك الحلم الذي تحقق وتحول الي واقع بعطاء وتضحيات أبناء الشعب الارتري الشرفاء، ولولا عطاء وتضحيات هؤلاء الجيل الاول من المناضلين الدكتور هبتي ورفاقه لما وصل الحلم الثوري الي الهدف…

وبعد التحرير بدأت معانات جديدة بنوع اخر وحولت حياة الانسان الارتري الي كابوس.. صورة لا تنسجم مع إرث وتضحيات الشعب الارتري المناضل .. والمناضل الدكتور هبتي لم يتردد لحظة كعادته من اجل نصرة شعبه عندما رأى الاستبداد ينهش في جسم الوطن والإنسان ،وانخرط في مسيرة المعارضة بنفس روح والتضحية المتسلحة بالروح الوطنية التى عُرف بها اثناء الثورة …

ان رحيله في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ المعارضة انها خسارة كبيرة ..لان المنطقة تمر بتحولات تاريخية جارفة عبر تزوير التاريخ والوعي ،وحتى نتصدى لهذا الجرف التاريخي وتزيف الوعي نحتاج الي شخصيات توعى شروط المرحلة وتقرأ التاريخ كما يجب بعيدا عن قراءة تاريخ نحن وأهدافنا وما أكثرها هذه القراءة ،قراءة نحن وأهدافنا في هذه الأيام ..

حقا نحتاج الي شخصيات حاضنة للمشروع الوطني من أمثال الراحل المناضل الدكتور هبتي ،وارقاي ،وفصوم قبري سلاسي،وابرهام تخلي …الخ.

المناضل الدكتور/هبتي شخص لم يصطف يوما الا مع الوطن ، الوطن الذي يتطابق ملامحه مع الرعيل الاول عواتي ورفاقه ..في الختام نقول :الصبر والسلوان لاسرته وتعازينا الحارة لكل رفاق دربه وللشعب الارتري

محمد اسماعيل هنقلا

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