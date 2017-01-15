رسالة تعزية

تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المناضل الشهيد الدكتور/ هبتي تسفا ماريام, رئيس جبهة الأنقاذ الوطني الارترية وعضو المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الأرترى الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة الموافق 13 يناير 2017م.

كان الفقيد المناضل الدكتور/ هبتي تسفا ماريام, قدوة في صموده وتجرده وكان له دور كبير ومؤثر في مسيرة وتأريخ الثورة الارترية.

كان للشهيد المناضل الدكتور/ هبتي تسفا ماريام, دور محوري ومؤثر في تأسيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الأرترى منذ التأسيس وحتى اللحظة وفقدانه في هذه اللحظة مصاب جلل ، وخسارة فادحة لرمز من رموز العمل والعطاء الذي لم يكل ولم يمل حتى حانت لحظة وفاته.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بتعازينا الحارة إلى الأخوة في جبهة الأنقاذ الوطني الارترية قيادة وقاعدة وأسرة فقيد الوطن وكل رفقاء دربه، كما نتعهد بإيصال اهداف مسيرة التغيير الديمقراطي التي إستشهد من اجلها إلى غاياتها المرجوة، سائلين الله تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون..

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار!!

الخذي والعار للنظام الدكتاتوري!!

النصر للتغيير الديمقراطي!!.

حاج عبد النور حاج

رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي

13 يناير 2017م

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