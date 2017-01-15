مقطع مصور من عام ( 1989 ) يقول د. هبتي رأيه بكل وضوح حول المؤامرة التي تمت للقضاء على جبهة التحرير الإريترية

ورحل المناضل الكبير د. هبتي تسفا ماريام ( Dr Habte Tesfamariam ) رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية مساء أمس الجمعة 13/01/2017 . تعازينا لأسرته الصغيرة وللشعب الإريتري لهذا الفقد الكبير . لقد كان د. هبتي من أبرز قادة جبهة التحرير الإريترية ..وكان منخرطاً في العمل الوطني منذ فترة مبكرة من عمره وحتى آخر أيامه .

* وفي هذا المقطع من عام ( 1989 ) يقول د. هبتي رأيه بكل وضوح حول المؤامرة التي تمت للقضاء على جبهة التحرير الإريترية .