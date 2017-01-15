مقطع مصور من عام ( 1989 ) يقول د. هبتي رأيه بكل وضوح حول المؤامرة التي تمت للقضاء على جبهة التحرير الإريترية

 

ورحل المناضل الكبير د. هبتي تسفا ماريام ( Dr Habte Tesfamariam ) رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية مساء أمس الجمعة 13/01/2017 . تعازينا لأسرته الصغيرة وللشعب الإريتري لهذا الفقد الكبير . لقد كان د. هبتي من أبرز قادة جبهة التحرير الإريترية ..وكان منخرطاً في العمل الوطني منذ فترة مبكرة من عمره وحتى آخر أيامه .
* وفي هذا المقطع من عام ( 1989 ) يقول د. هبتي رأيه بكل وضوح حول المؤامرة التي تمت للقضاء على جبهة التحرير الإريترية .

روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=38413

نشرت بواسطة في يناير 15 2017 في صفحة مختارات. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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