نعــــــــي إليــــــــم

إستشهاد الزعيم الوطني الكبير المناضل الدكتور/ هبتى تسفاماريام

ينعى التحالف الديمقراطي الإرتري بمزيد من الحزن والأسى الزعيم الوطني الكبير المناضل الشهيد الدكتور/ هبتى تسفاماريام رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية الذي وافته المنية يوم االجمعة الموافق 13 يناير 2017م بعد معاناة طويلة مع المرض.

يعتبرالمناضل الشهيد الدكتور/ هبتى تسفاماريام أحد قادة االثورة الإرترية البارزين الذين كان لهم دور كبير في مسيرة التحرر الوطني الإرتري حيث أفنى عمره وجهده ومعرفته وخبرته بكل وفاء في سبيل إستقلال الوطن الإرتري من براثن الإستعمار الأثيوبي.

بعد التحرير واصل الشهيد الدكتور/ هبتى تسفاماريام نضاله الدؤوب ضد النظام الديكتاتوري للهقدف في سبيل تحقيق التغيير الديمقراطي الشامل الذي ينشده الشعب الإرتري، ويعتبر قائد معدنه فريد ناضل بكل تفاني وإخلاص من أجل قضية شعبه العادلة حتى يوم وافته المنية. ويعتبر رحيله في هذه المرحلة الحساسة فقد جلل وخسارة كبيرة لكل الشعب الإرتري ومعسكر المعارضة بصفة عامة.

وبهذه المناسبة الحزينة يدعو التحالف الديمقراطي الإرتري كل القوى الإرترية الحادبة على التغيير إلى إستخلاص الدرس من التجارب السابقة، وتنحية الخلافات الثانوية، وتعزيز وحدة الصف المعارض، وتصعيد العمل النضالي لتعجيل من إسقاط النظام الديكتاتوري للهقدف، وتحقيق اهداف وتطلعات الشعب الإرتري نحو السلام والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، التي إستشهد من اجلها المناضل الشهيد الدكتور/ هبتى تسفاماريام.

وفي الختام يتوجه التحالف الديمقراطي الإرتري بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد، ورفاقه من قدامى المناضلين، وقيادات وقواعد جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية بصفة خاصة، وإلى عموم الشعب الإرتري بصفة عامة، سائلين الله أن يلهمنا جميعاُ الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المجد والخلود لشهدائنا الإبرار!!

السقوط والعار لنظام الديكتاتوري للهقدف!!

التحالف الديمقراطي الإرتري

14 يناير 2017م