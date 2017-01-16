فشل مهرجان التسول فى ملبورن والفنان سعيد عبدالله يطلب اللجؤ فى استراليا

فرجت : ملبورن

أفادت مصادر عليمة لفرجت تخلف الفنان سعيد عبدالله عن البعثة الفنية وطلبه اللجوء السياسي في الاسترالية.

وكان الفنان سعيد عبدالله ضمن الفرقة التى قدمت إلى مدينة ملبورن لإقامة مهرجان التسول السنوي الذي ينظمه نظام هقدف فى استراليا .

وقد منية مهرجان هقدف هذا العام مثل الاعوام السابقة بخسارة مادية واعلامية ومعنوية فاضحة.

وجاء على راس الفرقة الفنية التى حضرت هذا العام وزير خارجية النظام السيد عثمان صالح.

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