حركة الشباب الارتري للتغيير سويسرا تعزي جبهة الانقاذ في وفاة الدكتور / هبتي تسفاماريام

برقية تعزية

السيد / رئيس المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية

المحترم

بإسمي وبإسم قيادة حركة الشباب الإرتري للتغيير سويسرا ، أتقدم بأحر التعازي القلبية لفقيد النضال والوطن الدكتور / هبتي تسفاماريام ، رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية

تلقينا نباء إستشهاد الدكتور / هبتي ببالغ الحزن والأسي ، لما له من تاريخ عامر بالتضحيات والمثابرة في مواجهة المستعمر ومن بعده النظام اليكتاتوري في اسمراء .

يعد الفقيد من الرواد في قيادة النضال الوطني وقدم في سبيل ذلك عظيم التضحيات منذ أن كان شاباً في مسيرة النضال، وكان يتطلع دائماً إلي بناء دولة تسودها الديمقراطية والمساواة والعادلة ، وقد قدم لوطنه ولشعبه كل غالي ونفيس ، وستظل صفحات التاريخ تحفظ له إضاءته المشرقة في تاريخ بلادنا ، وقد سببت وفاته صدمة وواقعة أليمة للشعب الارتري ، في وقت نحن بحاجة ماسة إليه و إلي أمثاله من القيادات النادرة التي تفتقدها ساحتنا ، وأن تأتي وفاته في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها الساحة الارترية من إضطراب وعدم إتزان ،والفقيد غني عن التعريف بما يملكة من سيرة ذاتية القوية المؤمنة بالوحدة الوطنية المبنية علي التعايش السلمي .

ومن المحزي جداً أنه بعد وفاته بات محروم مثله كغيره من المناضلين الذين رحلوا عن دنيانا من أن يواري جثمانه الثري في وطنه رغم نضالاته التاريخية الطويلة

ولنجعل من هذه اللحظة الحزينة البداية الصريحة والمناقشة الموضوعية في كيفية بناء هيكلية موحدة متماسكة بين التنظيمات السياسية الإرترية تلبي متطلبات المرحلة القادمة .

وختاماً لأيسعني إلأ أن أتوجه بالتعزية الحارة لشعبنا الارتري ولرفاقه في جبهة الانقاذ وإلي إسرته .

عبدالرازق سعيد قيلواي

رئيس اللجنة التنفيذية لحركة الشباب الارتري للتغيير سويسرا

14/01/2017

مرتبط