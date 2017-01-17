في وداع القائد المناضل الدكتور هبتي تسفاماريام

وترجل فارس آخر من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية .. ورحل إلى مثواه الأخير … ولا حجة على قضاء الله ولا راد لها إذا مضت .. رحل الدكتور هبتي تسفاماريام وتهيأت أسفار البطولات لتُفسح المجال لفتح سجلٍّ لشهيد آخر من شهداء جبهة الإنقاذ والحركة الوطنية الإرترية..

عُرف الشهيد الدكتور هبتي بمواقفه الوطنية وصراحته في تناول القضايا التاريخية بوضوح وشفافية، وكذلك في طرح القضايا الحساسة ذات الطابع الديني واللغوي . وكان لا يخشى في ذلك لومة لائم، وكيف لا …. وهو الذي رضع من ثدي جبهة التحرير الإرترية، الحاضنة للجميع التي لا تميز بين أبنائها..

ونعزي نحن في فرع جبهة الانقاذ الوطني الارترية في هولندا، أنفسنا وكل أعضاء التنظيم وأبناء الشعب الارتري مع تقديمنا أحر التعازي لأسرته الصغيرة. ونجدد العهد، في الوقت نفسه، على تمسكنا بالثوابت والمبادئ الوطنية التي استشهد من أجلها الدكتور هبتي ورفيقيه في القيادة أحمد محمد ناصر والدكتور بيني كداني وكافة شهدائنا الأبرار ..

صامدون …. صامدون .. صامدون

ولن نركع أو نتراجع بل سنرجع إلى ديارنا ظافرين منتصرين….

رحم الله القائد الدكتور هبتي تسفاماريام بقدر ما قدم لشعبه ووطنه !!

جبهة الانقاذ الوطني الارترية – فرع هولندا

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