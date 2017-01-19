معلومات إضافية عن مراسم دفن المناضل البطل الدكتور هبتي تسفاماريام
جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية
إقليم أوروبا
سيكون برنامج مراسم دفن المناضل القائد الدكتور هبتي تسفاماريام يوم الجمعة الموافق 20-01- 2017 على النحو التالي:
- في الساعة التاسعة صباحًا سيقام قداسٌ على روح الفقيد في كنيسة وسط مدينة بون على هذا العنوان: REMIGIUS(KHG)- BONN BRUDERGASSE 8 – 53111 BONN
- في تمام الساعة 11:00 سيوارى جثمانه في المقبرة في مدينة بون بألمانيا، وفي العنوان المشار إليه أدناه.
Friedhof im Stadtgebiet Godesberg Nord
Straße: Am Burgfriedhof 2
PLZ: 53177 Bonn – Germany
- قاعة استقبال ضيوفنا بعد الدفن في العنوان الاتي
Ariana Festsaal
Turm 35
52721 Siegburg
For more information, please call the following numbers
004915224128680 or
00491773985824
تنبيه :
نــــود تنبيه جميع المشاركين في مراسم الدفن وتوديع الفقيد الراحل، بأن الكنيسة التي سيتم فيها القداس تقع وسط مدينة بون، الأمر الذي سيكون صعبًا للغاية الحصول على مواقف السيارات والباصات. كما أننا ننبــــــه الذين لن يتمكنوا من المشـــــاركة في القداس أن يتوجهــــوا مباشــــــرة إلى المقبرة.
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=38487