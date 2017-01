معلومات إضافية عن مراسم دفن المناضل البطل الدكتور هبتي تسفاماريام

جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

إقليم أوروبا

سيكون برنامج مراسم دفن المناضل القائد الدكتور هبتي تسفاماريام يوم الجمعة الموافق 20-01- 2017 على النحو التالي:

في الساعة التاسعة صباحًا سيقام قداسٌ على روح الفقيد في كنيسة وسط مدينة بون على هذا العنوان: REMIGIUS(KHG)- BONN BRUDERGASSE 8 – 53111 BONN

في تمام الساعة 11:00 سيوارى جثمانه في المقبرة في مدينة بون بألمانيا، وفي العنوان المشار إليه أدناه.

Friedhof im Stadtgebiet Godesberg Nord

Straße: Am Burgfriedhof 2

PLZ: 53177 Bonn – Germany

قاعة استقبال ضيوفنا بعد الدفن في العنوان الاتي

Ariana Festsaal

Turm 35

52721 Siegburg

For more information, please call the following numbers

004915224128680 or

00491773985824

تنبيه :

نــــود تنبيه جميع المشاركين في مراسم الدفن وتوديع الفقيد الراحل، بأن الكنيسة التي سيتم فيها القداس تقع وسط مدينة بون، الأمر الذي سيكون صعبًا للغاية الحصول على مواقف السيارات والباصات. كما أننا ننبــــــه الذين لن يتمكنوا من المشـــــاركة في القداس أن يتوجهــــوا مباشــــــرة إلى المقبرة.

