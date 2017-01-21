تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام بمقر الجالية الارترية في ملبورن

فرجت : ملبورن

تقرير مصور لحفل تابين المناضل دكتور هبتى تسفاماريام الذى اقيم مساء اليوم السبت 21 يناير 2017 بمقر الجالية الارترية في ملبورن .

كما يمكنكم مشاهدة الحفل التابينى “فيديو” على صفحة الفيس بوك لموقع عونا عبر الرابط التالى https://www.facebook.com/677983857/videos/10155723415398858/

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