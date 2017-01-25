بعيون قارئ : نبوءة السقا

نبوءة السقا

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للكاتب / حامد الناظر

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إعداد وتقديم الإعلامية / إشراف بن مُراد

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تتجاوزُ التاريخ ,تاريخَ الصراع بين الأحفاد والأوتاد وحدودَ ال1000عام.. وتتجاوز جغرافية عجائب الصاخبة المليئة بالحياة والموت.

الأحداثُ تدور في فلك الصراع التاريخي بين ارتريا واثيوبيا وظروف العبودية و الاستعمار وتطور حركات التحرر ..

يصارع الاحفاد ويقاتلون من أجل الحرية والمساواة ويستميت الأوتاد في القتال وفي التصدي فهم الاسياد.. يعتقدون أن الله قد خلق الناس درجات ووجب التسليم بذلك تسليما تاما ولا فائدة من المساواة…يرون أن المطالبة بها ضرب من الجنون و التعدي على مشيئة الله..

يشتد الأخذُ والرد وشدُّ خيوطُ السياسة في هذا الجانب أو ذاك… تحتدُ الاحداثُ لتصطبغ بنفس تراجيدي محكم يذكرنا بنهايات القصص في المسرحيات الاغريقية… لابد من ضحية..هنا يُقدم الفرد من أجل الكل..وكانت فاطمه هذه الضحية..

اعتقد الاحفاد ان زواج فاطمة بالمأمور سيجلب لهم الحرية وتناسوا ان الحرية هي النتيجةُ الحتمية لمن يطلبها..

من هو السقا إذن؟

هو الوجه الآخر للاحفاد الذي استطاع بذكائه ودهائه ان ينال النظارة.. و ينجح في الجلوس على مقاعد برلمان حكومة الاحتلال،.لكن الثمن يبدو انه اكبر من قدرته على التحكم في الاحفاد او قيادتهم وانما في نباهته في اغتنام الفرص و استغلال أحلام الفقراء و المهمشين. لقد فهم السقا اللعبة جيدا فكان حاضرا حتى في غيابه

تنتهي الرواية بهجرة جماعية من عجائب تختلط فيها الانساب التي طالما تقاتل الطرفان لأجلها..هربا من المستعمر ومن الدمار والموت..تسقط الألقاب ليصبح الجميع جسدا واحدا …

نبوءة السقا يختلط فيها التاريخ بالاسطورة و الحب بالسياسة، وكأننا بحامد الناظر لا يتحدث عن عجائب وحدها بل يتحدث عنا ، نحن، أينما كنا. فمنا الأحفاد و ومنا الأوتاد فمتى نستفيق؟

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مونتاج وإخراج : Artam Abduallah

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