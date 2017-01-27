السلطات الامنية فى اسمرا تعتقل السفير عبده هيجى

فرجت : اسمرا

اعتقلت السلطات الامنية الارترية يوم امس الاول الاربعاء السفير عبده هيجى لاسباب مجهولة.

الجدير بالذكر ان عبده هيجى يعتبر من الكوادر الاعلامية فى الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا وعين بعد التحرير مباشرة مديراً للتلفزيون الارترى حتى عام 2000 ومن ثم التحق بالسلك الدبلوماسى وعين سفيرا فى الدنمارك ومن ثم باكستان. ولم يتقلد أي منصب رسمي بعد استداعه من باكستان عام 2011 .

فرجت ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حين توفرها.

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