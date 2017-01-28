د. يوسف برهانو رئيساً لجبهة الانقاذ خلفاً للراحل د.هبتى تسفاماريام

فرجت : ملبورن

قرر المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية تسمية المناضل الدكتور يوسف برهانو أحمد الدين رئيسًا للهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ، بدلاً عن الزعيم الراحل الدكتور هبتي تسفاماريام.

وأعتبر المناضل محمد سعيد إدريس مفلس رئيس المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية فى تصريح صحفى وصلنا نسخة عنه رحيل المناضل الدكتور هبتي خسارة كبيرة للتنظيم وللوطن، داعيًا جماهير التنظيم إلى تجاوز الفراغ الذي خلفه غياب الزعيم الراحل.

كما تقدم بالشكر والتقدير لكافة القوى السياسية والمدنية الإرترية، وكافة الوطنيين الإرتريين وأصدقاء الشعب الإرتري، والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي على الوقوف بجانب جبهة الإنقاذ في مصابها الجلل.

مرتبط