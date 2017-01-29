الصحفية “روت سيمون” قيد الإعتقال.. ومصادرة الحاسوب الشخصي للسفير “هيجي”

فرجت : نقلا عن عدوليس

تتردد انباء غير مؤكد تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي عن إعتقال الزميلة روت سيمون في العاصمة أسمرا في ذات الوقت الذي تم فيه إعتقال السفير عبده هيجي في 25 يناير الجاري، دون ان تؤكده اي جهة موثوق بها. سيمون المناضلة السابقة في الجبهة الشعبية كانت تعمل كمصورة تلفزيون وعقب التحرير عملت فى وكالة الانباء الاريترية، ثم فى عام 1997 كأول مراسلة لوكالة الصحافة لفرنسية وعلى خلفية تقرير للوكالة عن علاقة اسمرا بالمعارضة السودانية ، إعتقلت نحوعامين. وعلى ذات الصعيد تفيد الأنباء الواردة من أسمرا ان مجموعة رجال الأمن والتي إعتقلت السفير عبده هيجي إلى جهة غير معلومة كانت قد داهمت منزله كالعادة دون إذن جهة عدلية وأجرت تفتشيا دقيقا واخذت معها كل أجهزة الكمبيوتر الشخصي والجوال وكل الأوراق التي وجدت بالمنزل.

هذا ويحتفظ إريتريا بنحو أكثر من ( 10) الف معتقل ومعتقلة في عدد كبير من المعتقلات السرية في جميع أنحاء البلاد بعضها تحت الأرض.

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