تقرير خاص بالمؤتمر السنوي لمؤسسة كبيري الخيرية

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (صدق الله العظيم).

هذه الآية الكريمة لها مدلولات عظيمة حيث إن الإنسان يعيش حياته إذا ابتغى عملاً طيباً صالحاً في حياته يبتغي وجه الله عز وجل عاش سعيداً في دنياه، ووصل إلى المبتغى الحقيقي، ألا وهي جنة الله التي أعدت للذين عملوا عملاً صالحاً.

بحمد الله وعنايته اختتمت مؤسسة كبيري الخيرية مؤتمرها السنوي يوم الأحد الموافق 29 من يناير لسنة 2017 معلنة إنهاء عمل عام كامل من جهد وعطاء والتحديات التي واجهت المؤسسة في سبيل تخفيف المعاناة عن المحتاجين في معسكرات اللجوء في السودان وغيره .

افتتحت المؤسسة مؤتمرها بحضور جمع من الاعضاء والمتطوعين بقراءة التقرير الأدبي والذي تضمن عمل المؤسسة خلال عام كامل من جمع التبرعات من المحسنين في المساجد والشوارع وكذلك الرحلات التي قامت بها المؤسسة إلي معسكرات اللاجئين في شرق السودان برفقة منظمات إغاثية التي تم التوصل معها لشركات وتعاون في المجال الإغاثي الذي يصب في مصلحة وخدمة إخواننا في المعسكرات.

وفي السياق ذاته تم مناقشة التقرير المالي بكل شفافية ووضوح مما طمئن الجميع علي سير العمل في الإتجاه الصحيح كما اطمئن الجميع علي إيصال التبرعات والصدقات والهبات لمستحقيها من المحتاجين.

هذا ووفقا للوائح مؤسسة كبيري الخيرية تم ترشيح الأستاذ/ سعيد عبد الحكيم رائيسا لمجلس الأمناء بدلا للأستاذ/ موسى بشير الذي بذل من جهد الكثير لرفع المؤسسة إلى هذا المستوى، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله، كما اتفق الجميع علي تمديد سنة أخرى للاستاذ/ محمد موسى (أبو ياسر) كمدير تنفيذي للمؤسسة متمنين له التوفيق والسداد.

ومن أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر كانت تغير الاسم والشعار للمؤسسة وذلك تلبية لمطالب لاعضاء المؤتمرين كاملة النصاب القانونىة, كما حث الحضور علي اسراع الإجراءات اللازمة لذلك.

والجدير بالذكر أن مؤسسة كبيري الخيرية ضمت مجموعة من الشباب في مجلس امنائها إمانا بكفئتهم وحسن تدبيرهم كان الله في عونهم ويجعلهم ذخرا للامة وللوطن وقدوة حسنة لأمثالهم من الشباب.

وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بجهده او ماله او مشورته ابتغاء مرضات الله و جعل ماتقومون به في ميزان حسناتكم إن شاء الله.

مؤسسة كبيري الخيرية في برمنغهام

المكتب الإعلامي

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