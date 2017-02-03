سويسرا تشدد شروط منح اللجوء للمهاجرين بطريقة غير شرعية من إريتريا

فرجت : أ ف ب

قررت سويسرا، تشديد شروط استضافة الإريتريين الذين يشكلون أكبر مجموعة من طالبى اللجوء، وذلك من خلال عدم منحهم وضعية لاجئ بشكل تلقائى.

وارتأت المحكمة الإدارية الاتحادية، قى قرار قانونى، اليوم الخميس، أن الخروج غير الشرعى من إريتريا لا يمكن أن يبرر الاعتراف بصفة لاجئ.

ومنذ أعوام، يتم منح الإريتريين اللجوء فى سويسرا بعد تأكيدهم أنهم غادروا البلاد بشكل غير شرعى، وأنهم سيتعرضون لخطر الاضطهاد فى حال عودتهم.

والعام الماضى، كانت إريتريا أول البلدان الرئيسية لطالبى اللجوء فى سويسرا مع 5178 طلبًا للجوء، وكان عددهم نحو عشرة آلاف عام 2015.

وأشارت المحكمة فى قرارها الصادر فى 30 يناير، إلى أن العديد من الإريتريين عادوا إلى بلدهم لفترات قصيرة أثر منحهم حق اللجوء بهدف زيارة أسرهم قبل رجوعهم إلى سويسرا.

وأضافت المحكمة فى بيان، “فى هذا السياق، لا يمكننا تقبل فكرة تعرض الإريتريين للخطر إذا عادوا إلى بلدهم“.

وأكدت المحكمة، أنه ينبغى على طالب اللجوء من إريتريا تقديم أسباب أخرى للحصول على حق اللجوء.

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