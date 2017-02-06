كيف نتوحّد؟ – الجزء الثاني

بقلم: بشرى بركت

بين إساياس/ وولدي ميكائيل!!

المسافة بين قرية ولديميكائيل والأخرى التي يدّعي إساياس أقلّ من المسافة التي يقطعها زرئي سنّاي تادّسي في ثُلُث السّاعة والشّبه بين وجهيهما يوحي بقدرٍ من المنطقية المُوحية بتطابق التّصرّف، بحيث يؤكّد لنا كيف تصرّف الإثنان في مصير الشّعب الإرتري. فقد قاتلا أهلهما من أجل كلمةٍ ووعدٍ من التقراي، وجعلا دماء ومستقبل أبناءنا فداءًا لرغبتهما في الإستمرار في السّلطة، خُدِعا سهلاً من خلال مخالب التّقراي وليس خداع الأوّل كخداع الثاني إذ لم تكن إمكانيات الأول كإمكانيات الثّاني ولم يكن للأوّل تاريخ الثّاني بين يديه حتى يتّعظ منه، إلّا إذا كان لإساياس ردٌّ غير الذي نتوقّع فلننتظر ولنُشاهد ما نعلم من قبل، ولكن بصورة أكثر وضوحاً فالرّجلان خدما التّقراي بإسم إرتريا، سواءٌ كان ذلك رضاءاً واقتناعاً أو إغراءاً وغدراً، والشعب الإرتري دفع الثّمن، من أرضه ووحدته ودمه وتراثه ومستقبل أبنائه.

قد تكون كل الإجابة القاطعة في لسان إساياس إذ يقول له الأول لِمَ لَمْ تتعلّم من أخطائي فيردّ من أنت حتى تعلّمني، وماذا أنجزت بنفسك حتى تقول لي ما أفعل. وقد نجد الأوّل يعترف بأخطائه ولا يعترف الثاني فيما فعل بأي إحتمال لخطأ!!

و- هل سمعت عن الرأس ولدي ميكائيل سلومون؟

إ- من هذا الولدي ميكائيل هل هو إرتري هل علم بنضالنا وإنجازاتنا وتعاملنا بذكاء مع التّقراي وإستخدامنا لهم لصالح أهدافنا؟

و- ولدي ميكائيل سلومون هو الذي ترى أمامك من مواليد هازّقا في وسط حماسين لي أهل وحماة في كلّ ربوع إرتريا فأذكر لك ضمن أقاربي إدريس محمد آدم قائد النضال الإرتري في أوج عظمته وحامد قندفل صاحب القرارات الحاسمة في لحظات الإحتياج اليها، وعمر إزاز القادر على الفقز فوق المستحيل، وغيرهم الكثير والكثير، ستجدني في كلّ ربوع هذا البلد فأنا في حماسين وأنا في السّاحل أنا في بركه أنا في أكّلي قوزاي، أنا في كلّ مكان من هذا الوطن. جاء دورك الآن فقل لي أين أنت ومن أنت؟

إ– ضحيت من أجل هذا الوطن بدراستي وحياتي الخاصّة وأتيت بالتّقراي إلى الحرب لصالح بلادي وكنت في يوم من الأيّام أشتري رجالهم للإنخراط في القتال ضمن ثورتنا بثمن البندقية القديمة، ذكائي خارق لا تسائلني فيه أنت. أمّا من أكون فهذا أمر لا يمكنك مساءلتي فيه فأنا إبن إرتريا الحديثة، الواقع الذي صنعته بيدي، وأديره بيدي فأنا صاحب الملك فيه.

و- من تعرف في إرتريا؟

إ- أنا أعرف مالا تعرفه أنا أعرف إرتريا تحت الأرض حيث بنيت مدينة بليغات، وفوق الأرض حيث زرت كلّ مكان فيها؟

و- والشعب؟ من يوم وجد على هذه الأرض وحتى اليوم؟!

إ- شعب وحّدَهُ النضال ضد المستعمر الإثيوبي!!

و- وتأريخه كشعب؟

إ- المهم اليوم نحن شعبٌ واحدٌ نتحّدث لغة واحدة، ونأكل وجبة واحدة، ونموت موتة واحدة، هل هناك وحده وإنصهار أكثر من ذلك؟!

و- هل لك أقارب غير أُسرتك مع الأخذ في الإعتبار بأنّ العالم كلّه يتساءل من أنت وما أصولك وما إسم جدّك حيث يقال أنّ اصولك تصل بك إلى أحد من أبناء عمومة يوهانّس؟

إ- إساياس أفورقي رئيس دولة ارتريا أبٌ لثلاثة أبرهام وبرهي وإيلسا، وإسمي الآخر أبو النضال الإرتري وأسد نقفه!! فلا تسألني عن جدّي وأصولي فأنا أبٌ لإرتريا الحديثة!! أمّا القرابة البعيدة فلك أن تسأل منظر الثّورة الكبير وأبي العظيم ولدآب ولدي ماريام فستجدني حيث يوجد.

و- هل سمعت عن غدر التّقراي بكل إرتري يحاول لمّ شمل الشّعب الإرتري؟

إ- لم يفعلوا معي ذلك فأنا كنت أذكى منهم.

و- هل تسمع مني قصة تهمّك وتهمّ أهلي في إرتريا؟

إ- قل ولاتقف في طريقي فانا مشغول بمشروع وطن لأهلي!!

و- كان التّقراي وبشكل دائم يغزون بلادي من كل الإتّجاهات وكنت أحاول مثل غيري من الممالك الوطنية إيقافهم عند حدّهم وكلّ وثائق التأريخ تؤكّد أنّه لم تتمّ دعوتهم إلى إرتريا قبل أن تأتي أنت وتدعوهم للإختلاط بالثورة الإرترية وحربك بهم على بني جلدتك، ولك أن تسأل قرازماتش باهتا حاقوس الذي إستأصل حكم التّقراي من منطقته ورفض دفع الإتاوات لهم. وظلّوا يحاولون الغدر به ويحاولون خداعه وكان يسعى لتحقيق هدفه الأسمى وهو عدم وصول التّقراي إلى بلاده تارةً بالتحالف مع المصريين وتارةً أخرى بالعمل مع الإيطاليين ضد التّقراي ذَوُوا الأطماع الدائمة في منطقته، وكان ذات التّفضيل قام به في ذات الوقت مُحاربي الساهو حيث تحالفوا مع الطّليان ضد أطماع التّقراي التّوسُّعية ممّا يفنّد الإدّعاء الإثيوبي القائل بأن مُحاربي إرتريا قاتلوا الطليان والمصريين دفاعاً عن إثيوبيا وطنهم الأم!! وقد كان تعاوني مع البلين والمنسع نموذجيّاً ضد يوهانس وأطماعه وكان ذلك يؤكّد وحدة شعبنا على الدّوام.

إ- كيف سلبوك مُلكك إذن؟

و- بما أنّ أطماع السلطة والمُلك غرّرت بي فأردتُ أن أتَغَلّب على كلّ المشاكل مرّة واحدة وعملت على ذلك دون تيقّظ لِمَا قد يعملوه بي أولئك الغدارون فأردت أن أجد لنفسي حلّاً فقاومت وكلّ من معي بشراسة ولمّا لم أجد فرصة هربت ومن معي إلى أهلي في السّاحل، ثُمّ أعددت قوّة بالتعاون مع أهلي فهزمت مندوب يوهانس هايلو في معركة وكي-دوبا فيئس يوهانس وأوعز إلى قائده ألولا بخداعي بالتّنصيب ملكاً مستقلّاً فيما عرف في السابق ب (مردّ مرب) وقد سمعت وأطعت حتى الغدر بأهلي ممن لم يقبلوا بشروطهم فأتى ألُولَا على صهوة سوء تقديري للأُمور وإحتل كل منطقة كانت تحت إمرتي، ثُمّ تمّ تقييدي ونفيي وحبسي في أكسوم حتى الموت.

إ- أمّا أنا فلا لن يستطيعوا فعل ذلك معي!

و- دعني أكمل لك القصة ثم أوجد نفسك في كل كلمة فيها.

ما أغلاه من ثمن تم دفعه لمجرد أنني قد اسأت التقدير، فاحتل التّقراي كل مكان كنت أحكمه وتمّ إضطهاد أهلي في أنفسهم وأموالهم وكرامتهم، ولن يضيرني ما اقتادوني مكبّلاً نحوه الذي متُّ فيه ذليلاً، بقدر ما يؤلمني أمرَ إضاعتي لبلدي وأهلي بيدي لمجرّد ثقتي بالتّقراي.

إ- أوتظنّ أنّي مثلك؟

و- هل تذكر يوم أن تحالفت مع التّقراي ضدّ جبهة التحرير الإرترية؟ ماذا كانت النتيجة؟ التّقراي توغّلوا داخل الثورة فأخذوا منك كلّ أمل في ان تكسب ثقة الشّعب الإرتري. قاتلوا شعبك بإسمك، نفو ثورته وأحلوا بمدنه وقراه الدّمار فانزوى شعبنا فارّاً من ثورته أكثر من فراره من المستعمر، فذهب بعيداً إلى ديار اللجوء وتوسّعت مساحات تواجد التّقراي داخل التّراب الإرتري داخل ثورته ومدنه وقراه. فماذا كان الهدف من ذلك وكيف سمحت بهذا؟ ألم يكن بين يديك ما فعلوا بي فتتّعظَ منه. ثم أين هؤولاء الذين كنت تشتريهم بالبُندقية القديمة اليوم؟

إ- بعضهم إستشهد والبعض الآخر إنصهر في نضالات شعبنا حتى أصبح جزءًا منه!!

و- وأين وجدتهم في حربك الأخيرة مع التّقراي؟

إ- لا أدري أين هم الآن ولكن يمكنني أن أقول لك أنّ بعضهم قد غدر بي بالفعل، لكن الغالبية العُظمى ما زالوا ملتزمين بخطّ النّضال من أجل إرتريا، وطنهم!! وهم اليوم من يدير الأمن بالتعاون مع “دمحيت” فهم أهل ثقة.

و- ماذا كان سيحدث لو كان إرتريون بجوارك في إدارة البلد؟

إ- ألم يختاروا أن يكونوا بجوار البشير في إدارة السُّودان بدلاً من إرتريا؟ لم أطلب منهم إلّا أن يكونوا جزءًا من إرتريا الحديثة!!! هم من إختار الطّريق الخاطئ، إرتريا هي الدولة التي أنا رئيسها أمّا غير ذلك فأنت تبحث عن بلد آخر.

و- ألم تطردهم أنت وتطاردهم حتى هم في السودان؟ ألم تمنعهم من التّمتع بثقافتهم ومعتقداتهم ألم تقتلوهم أنت والتّقراي في بيوتهم؟ ثم تقول لي أنك لا تخاف من غدرهم؟؟!!

إ- من يغدر بمن؟ ألم اقل لك أنّك تحتاج إلى الكثير لتصل إلى مستواي من الذكاء؟

و- إن لم تتصرّف على وجه السّرعة وتعيد إرتريا للإرتريين سيلحق بك ما لحق بي فقد أسأت التصرّف ودفعت الثّمن غاليا حيث كانت النتيجة إستعمارٌ إستمرّ أكثر من قرن من الزّمن.

إ- تحتاج الكثير لتعرفه فأنا يا ولدي ميكائيل غيرك!! إبحث عن نفسك في أنقاض الجبهة وسأجد نفسي تحت قدمي جدّي يوهانّس!!! هل فهمت الآن أنّني أذكى منك ومن كلّ من إدعيت تمثيلك لهم. أنتم الإرتريون لا تتّعظون من أخطائكم ونحن نستفيد من أسلافنا في العمل عليكم ونبني على ما أنجزوه لنا، فقد ذهب يوهانس وأتاكم إساياس وسيذهب إساياس ونرسل لكم آخر يلعبُ في تفكيركم ومعتقداتكم كما شاء فأنتم لَعبَتنا المفضّلة.

و- عجزت عن معرفتك يا إساياس فقل لي من أنت؟!

ولن يردّ إساياس فالمهمة مازالت قيد التنفيذ والسرية داخل حقيبته التي تحدّت عنها من عاصروه في الجبهة بتهكّم واستهزاء !!!!!

ثُمّ أنّ قضية وحدتنا دائماً تعلوها معضلة وضبابية في أفضل الأحوال – إسمها دائماً التّقراي فإن خرجوا من عمق يومياتنا خرجنا من أزماتنا وكبواتنا إرتريين موحّدين نلتقي في أصولنا وفروعنا وحاضرنا ومستقبلنا.

مرتبط