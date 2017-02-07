المجلس المركزي لحركة الشباب الارتري للتغيير سويسرا ينهي إجتماع دورته الاخير

في ظل أوضاع سياسية بالغة التعقيد المجلس المركزي لحركة الشباب الارتري للتغيير سويسرا ينهي إجتماع دورته الاخير بنجاح

في ظل هذه التعقيدات الخطيرة التي تشهدها اوضاع حقوق الانسان في ارتريا . وفق معطيات وتطورات سياسية محلية وإقليمية ودولية هامة تضعنا أمام تحديات ومسؤليات كبيرة تفرض علي الجميع الإرتقاء ألي مستوي المرحلة .

عقد يوم أمس السبت الموافق 04/02/2017م. المجلس المركزي لحركة الشباب الارتري للتغيير سويسرا ، إجتماعه الدوري الاخير لهذه الدورة بمدينة بيرن ، وقف من خلاله علي تقارير الأداء المقدمة من اللجنة التنفيذية خلال المرحلة السابقة واللجنة التحضيرية المكلفة للتحضير للمؤتمر الخامس للحركة المزمع عقده في ابريل القادم ، وبعد الإستماع إلي التقرير و مناقشتها بشكل معمق وبروح المسؤلية أمن اعضاء المجلس علي الإيجابيات ودعي إلي تلافي أوجه القصور في المستقبل .

تناول المجلس بالتقييم الشامل والمناقشة الجادة تطورات ونشاطات الحركة خلال الفترة المنصرمة المقدمة من قبل اللجنة ، في جو ساده الكثير من روح المسؤولية وطغي عليه الإحساس المشترك ، و ثمن الدور الكبير للقيادة التنفيذية علي الاعمال التي قامت بها علي كافة الاصعدة . كما اثني المجتمعون دور اللجنة التحضيرية علي التقدم الكبير في الترتيب والإعداد في اوارق المؤتمر القادم للحركة خلال الفترة الوجيزة . داعياً في ذات الوقت إلي بذل

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