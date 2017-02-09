التحالف الديمقراطي الإرتري ينعى المناضل سليمان أدم سليمان

برقية تعزية

إستشهاد المناضل الكبير القائد/ سليمان أدم سليمان

ينعى التحالف الديمقراطي الإرتري بمزيد من الحزن والأسى للشعب الإريتري إستشهاد المناضل الكبير القائد/ سليمان أدم سليمان ( أبو محمد) الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017م في القاهرة.

إلتحق المناضل الكبير القائد/ سليمان أدم سليمان ( أبو محمد) بمسيرة النضال الوطني الإرتري منذ ريعان شبابه وظل يناضل في مختلف المواقع ، ويعتبر الشهيد قائد معدنه فريد، صابر مثابر أفنى عمره وخبرته ومعرفته في خدمة وطنه بكل وفاء ونكران ذات حتى يوم وافته المنية.

وبهذه المناسبة يدعو التحالف الديمقراطي الإرتري كل القوى الإرترية الحادبة على التغيير إلى إستخلاص الدرس من التجارب السابقة، وتنحية الخلافات الثانوية، وتعزيز وحدة الصف المعارض، وتصعيد العمل النضالي لتعجيل من إسقاط النظام الديكتاتوري للهقدف، وتحقيق اهداف وتطلعات الشعب الإرتري نحو السلام والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، التي إستشهد من اجلها المناضل الكبير القائد/ سليمان أدم سليمان ( أبو محمد)، ويعاهد التحالف الديمقراطي الإريتري الفقيد الكبير بمواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها، وحتى ينجز التغيير الديمقراطي الشامل في إريتريا.

وفي الختام يعبر التحالف الديمقراطي الإرتري عن حزنه العميق لعدم إمكانية موارة جثمان الفقيد القائد الثرى في وطنه الحبيب كغيره من الشهداء الأماجد الذين قدموا كل غال ونفيس في سبيل تخقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الابي، وذلك بسبب الممارسات اللا إنسانية لنظام الديكتاتوري للهقفدف. ويتوجه التحالف الديمقراطي الإرتري بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد، ورفاقه من قدامى المناضلين وقيادات وقواعد جبهة التحرير الإرترية بصفة خاصة، وإلى عموم الشعب الإرتري بصفة عامة، سائلين الله أن يلهمنا جميعاُ الصبر والسلوان.

التحالف الديمقراطي الإرتري

9 فبراير 2017م

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