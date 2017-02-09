المناضل ابوبكر سليمان ادريس فى ذمة الله

فرجت : ملبورن

انتقل الى رحمة الله صباح اليوم المناضل ابوبكر سليمان (ابو داليا) سكرتير المكتب التنفيذى للحركة الفيدرالية الديمقراطية الارترية الذي وافته المنية صباح اليوم فى السودان بعد معاناة مع المرض لم يمهله كثيرا .

وكان المناضل ابوبكر سليمان احد الكوادر الإعلامية النشطة فى الحركة الفيدرالية الارترية والتحالف الديمقراطى الارترى والمجلس الوطنى للتغير الديمقراطى.

اسرة فرجت تتقدم باحر التعازى لاسرة الفقيد ولكافة منسوبى الحركة الفيدرالية الديمقراطية الارترية .

مرتبط