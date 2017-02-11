إعلان عن سرداق عزاء و تأبين المناضلين الشهيدين/ سليمان أدم سليمان وأبوبكر سليمان إدريس

تقيم جبهة التحرير الإرترية والحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية سرداق عزاء و تأبين للمناضلين الشهيدين/ سليمان أدم سليمان و أبوبكر سليمان إدريس بمقر التحالف الديمقراطي الإرتري بأديس أبابا، وذلك في يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2017م، في تمام الساعة العاشرة صباحا. سائلين الله أن يلهمنا جميعا الصبر وحسن العزاء. (وإنا لله وإنا إليه راجعون).

اللجنة المنظمة

9 فبراير 2017م

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