برقية تعزية

إستشهاد المناضل أبوبكر سليمان إدريس ( أبوداليا) /الصامد

ينعى التحالف الديمقراطي الإرتري بمزيد من الحزن والأسى للشعب الإريتري إستشهاد المناضل الصامد/ أبوبكر سليمان إدريس( أبوداليا) عضو المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي الإرتري، وسكرتير المكتب التتنفيذي في الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية ، وعضو المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، والذي وافته المنية اليوم الخميس الموافق 9 فبراير 2017م في الخرطوم إثر علة مرضية مفاجئة لم تمهله طويلا.

إلتحق المناضل الشهيد/ أبوبكر سليمان إدريس ( أبوداليا) بمسيرة النضال الوطني الإرتري وهو في ريعان شبابه عضو في الإتحاد العام لطلبة إرتريا حيث أبتعث في سبعينيات القرن الماضي إلى الجماهيرية الليبية لأكمال تعليمه، ثم عاد ليتفرغ في إدارة مكتب الإتحاد العام لطلبة إرتريا بالأراضي المحررة، وثم كان له دورا بارزا في تنظيم العمال الإرتريين في عضوية الإتحاد العام لعمال إرتريا بالمملكة العربية السعودية في الثمانينات، ويعتبر الشهيد قيادي وإعلامي نشطا بالذات في مجال اللغة العربية حيث كان يمتلك أسلوب بديع ومميزا مشهود له، كما ظل يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل ، صامد صابر أفنى عمره وخبرته ومعرفته في خدمة وطنه بكل وفاء ونكران ذات حتى يوم وافته المنية.

وبهذه المناسبة يدعو التحالف الديمقراطي الإرتري كل القوى الإرترية الحادبة على التغيير إلى إستخلاص الدرس من التجارب السابقة، وتنحية الخلافات الثانوية، وتعزيز وحدة الصف المعارض، وتصعيد العمل النضالي لتعجيل من إسقاط السلطة القهرية، وتحقيق اهداف وتطلعات الشعب الإرتري نحو التغيير الديمقراطي التي إستشهد من اجلها المناضل الشهيد / أبوبكر سليمان إدريس ( أبوداليا). ويعاهد التحالف الديمقراطي الإريتري الفقيد الكبير بمواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها إلى غاياتها المنشودة.

وفي الختام يعبر التحالف الديمقراطي الإرتري عن حزنه العميق لعدم إمكانية موارة جثمان الفقيد الثرى في وطنه الحبيب كغيره من الشهداء الأماجد الذين قدموا كل غال ونفيس في سبيل تخقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الابي، وذلك بسبب الممارسات القمعية لسلطة القهرية في أسمرا. ويتوجه التحالف الديمقراطي الإرتري بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد، ورفاقه وأصدقاءه وقيادات وقواعد الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية بصفة خاصة، وإلى عموم الشعب الإرتري بصفة عامة، سائلين الله أن يلهمنا جميعاُ الصبر وحسن العزاء.

جمال صالح

رئيس التحالف الديمقراطي الإرتري

9 فبراير 2017م

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