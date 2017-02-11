بالفيديو : قوى التغيير فى اسرائيل تفشل حفل هلين ملس

ብስራት ንኹልኹም ደለይቲ ፍትሒ እቲ ብሄለን መለስ ክግበር ዝተሓስበ መደብ ብስርሒት ደለይቲ ፍትሒ ድሕሪ 1ደርፊ ምድራፋ ፋሕፋሕ ኢሉ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ህግደፍ ብከምዚ ትሪእዎ ብሕስረት ወጽዩ ዓወት ንደለይቲ ፍትሒ viva comando israel Posted by Kiflom Yikalo on Friday, February 10, 2017

فرجت : ملبورن

بعد اسابيع من المشاحنات على صفحات التواصل الاجتماعى بين مؤيدى نظام افورقى وقوى التغيير الارترية فى اسرائيل بسبب حفل تحيه الفنانة هيلين ملس المقربة من النظام مساء الجمعة فى تل ابيب, حيث تمكن شباب التغيير من افشال الحفل قبيل انطلاقه وخلال ساعاته الاولى.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خروج مؤيدى النظام وعشاق هلين ملس من قاعة الحفل مذهولين ومرتبكين وسط هتافات المتظاهرين خارج القاعة.

وحصل المقطع على أكثر من ثمانين الف مشاهدة على موقع افيس بوك فى اقل من 12 ساعة من نشره.

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