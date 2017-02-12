نعي أليم

قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي. صدق الله العظيم،



تلقينا ببالغ الحزن نبأ رحيل المناضل سليمان ادم سليمان، هو فقد عظيم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مسيرة المقاومة الوطنية الارتريه ضد نظام الطاغيه في اسمرا، ونحن إذ نعزي أسرته وأنفسنا وكل أبناء شعبنا ورفاق دربه في جبهة التحرير الارترية على هذا الفقد الجلل، نعاهده أن نكون أوفياء لهذه المسيرة حتى تكلل بالنجاح وتحقق أهدافها في الحرية والسلام والتنمية في بلادنا، الا رحم الله الفقيد رحمة واسعة لما قدم لشعبه، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ، وألهم أهله وذويه وأبنائه الصبر وحسن العزاء. وانا لله وانا اليـه راجعون، ولا حول ولا قوة الآ بالله الحي القيـوم

جبهة تحرير ارتريا، فرع تورنتو

٨ فبراير ٢٠١٧م

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