شاهد تفاصيل قصة مؤثرة لشاب ارترى مات وحيدا فى اسبانيا

القصة تبداء عندما روى الاستاذ سلطان عمر المدير التنفيذى لايثار من خلال مواقع التواصل الاجتماعى قصة شاب ارترى توفى قبل شهرين تقريبا فى اسبانيا وان جثته لا تزال بثلاجة الموتى فى احد المستشفيات لعدم وجود من يدفنها.

اجتهد سلطان عمر فى حملة جمع التبرعات من خلال صفحته على الفيس بوك لتغطية تكاليف الدفن.

Posted by Sultan Omar on Saturday, February 11, 2017

لقد تم دفن الأخ حسن إدريس قبل قليل

أسأل الله أن يرحمه برحمته التى وسعت كل شيء

أسأل الله عظيم أن يلهم أهله بالصبر والسلوان

لله ماعطى ولله مأخذ

إنا لله وإنا إليه راجعون Posted by Sultan Omar on Monday, February 13, 2017

اهل الخير في اسبانيا يشاركون في تشييع ودفن الشاب حسن إدريس .

Posted by Sultan Omar on Monday, February 13, 2017





معكم مباشرة من أجل الشكر بخصوص إبننا حسن إدريس رحمه الله Posted by Sultan Omar on Monday, February 13, 2017

رسالة شكر من الاستاذ سلطان عمر وكلمة الشيخ جمعة(ابو الرشيد)

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