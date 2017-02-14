“كلنا نقرأ” تستضيف الروائي الاريتري حجي جابر

نقلاً عن وكالة الانباء البحرينية

المنامة في 13 فبراير / بان / نظمت مبادرة “كلنا نقرأ” جلسة حوارية مع الروائي الإريتري حجي جابر بعنوان “غَـزْل الحكاية” مساء أمس الاحد 12 فبراير الجاري بمركز الفنون، وذلك ضمن أنشطة المبادرة في مهرجان تاء الشباب بموسمه الثامن، بحضور عدد من المهتمين والمثقفين والشباب.

وفي بداية الفعالية رحّب الروائي حجي جابر بالحضور، وتوجه بالشكر لمهرجان تاء الشباب على إتاحة الفرصة له للحديث، مثمناً هذه البادرة التي سيكون لها دور مميز في تعريف العالم بالأدب الأريتيري.

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة محاور، من أبرزها: تأثير الثقافة العربية في الأدب الإريتري، وتأثير الحروب والنزاعات المسلحة التي مرت بها اريتريا قبل الاستقلال على الانتاج الادبي الأريتيري، بالإضافة لمناقشة عدد من روايات الكاتب ومن بينها ” سمراويت ” و “مرسى فاطمة” فضلاً عن روايته “لعبة المغرل” والتي حظيت بالجزء الاكبر من المناقشة.

وتطرقت الجلسة الحوارية كذلك لمحور التطويع والتلاعب بالأحداث التاريخية في السرد الروائي بالإضافة للوضع الأدبي والثقافي في اريتريا.

يذكر أن الروائي حجي جابر، روائي وصحفي إريتري من مواليد عام 1976م، في مدينة مصوع الساحلية. عمل لسنوات في الصحافة السعودية، ومراسلا لتلفزيون الألماني دويتشه فيلهDW. ومن أبرز أعماله الأدبية رواية “سمراويت” عام2012م، والتي حازت على جائزة الشارقة للإبداع العربي.

ويتوافق عمل مهرجان تاء الشباب الثامن، الذي يقام بدعم من مؤسسة تمكين، مع شعار هيئة البحرين للثقافة والآثار لعام 2017م “آثارنا إن حكت” ويضم هذا العام سبع مبادرات وهي: كلنا نقرأ، درايش، حفاوة، تكنيك، مسرح، حياة وهارموني. ويذكر أن تاء الشباب مشروع شبابي ثقافي، أسّسه الأستاذ الراحل محمد البنكي عبر تبنّيه لمشاريع ثقافيّة وأدبيّة وفنيّة متنوعة لدى مجاميع الشباب البحريني، ودمجها في مشروع واحد حمل اسم “تاء الشباب” للرمز إلى الاستمرارية التي يضيفها حرف التاء على الكلام. تولّت دعمه هيئة البحرين للثقافة والآثار ممثلةً بمعالي الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة. ويحمل في كلّ عام مبادرات جديدة يضيفها الشباب في مختلف التوجهات الفنيّة والفكريّة والإعلاميّة وغيرها.

ع ع

بنا 1158 جمت 13/02/2017

مرتبط