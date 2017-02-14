نعي أليم بوفاة المناضل عبده عمر

ببالغ الحزن وألاسى وبتسليم بقضاء الله وقدره، تنعي جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية وفاة المناضل عبده عمر علي الذي انتقل إلى جوار ربه صباح يوم ألاحد الموافق 12 فبراير 2012 في مقر إقامته بمدينة مونستر بألمانيا بعد معاناة طويلة من المرض. ولد الفقيد في عام 1955 في مدينة كرن ، و قاطع دراسته الثانوية، مثل الكثيرين من أبناء جيله، والتحق في نهاية 1975 بالميدان في صفوف جبهة التحرير إلارترية، وظل يناضل في مواقع عديدة حتى 1980 .وبعد ذلك ذهب إلى السودان ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية، حيث واصل فيها نشاطه الوطني في إطار فرع جبهة التحرير إلارترية – المجلس الثوري. وانتقل 1996 إلى ألمانيا وظل يعيش فيها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ وفاته. الفقيد المناضل عبده عمر متزوج وله ولدان (إبراهيم ومحمود) وابنة (فاطمة).

عرف الفقيد بدماثة ألاخالق وبطيب المعشر، وكان ابنا ُّ وطنيا ًّ بار لرائدة نضالنا الوطني جبهة التحرير إلارترية. ومما يؤسف له أن يتوفى المناضل عبده عمر ، كغيره من مناضلي الجبهة، في المهجر ويحرم جثمانه الطاهر من ثرى الوطن الذي وهب زهرة شبابه من أجله.

لا يسعنا في هذا المصاب الجلل الا أن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة، إلى زوجته الفاضلة وأبنائه و شقيقه الزميل عبدالله عمر عضو قيادة فرع جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية في كندا، وأفراد ألاسرة الكريمة ورفاق نضاله كافة، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهمنا جميعا الصبروالسلوان وحسن العزاء .

ألا رحم الله الفقيد بقدر ما قدم لشعبه ووطنه !!

الدكتور يوسف برهانو

رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية

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