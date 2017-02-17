لوحة تشكيلية معبرة للفنانة الارترية تيسير على

فرجت : ملبورن

تجسد هذه اللوحة الفنية الجديدة والتي خطتها ريشة الرسامة الارترية تيسير على عن معانة الشباب الارترى فى الداخل وما يواجههم من مخاطر عند محاولتهم الهروب من جحيم هقدف الديكتاتورى.

تيسير على فنانة ارترية تخرجت فى جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة بالزمالك،قسم جرافيك شعبة تصميمات عام 2006م . اقامات عددا من المعارض الجماعية بالقاهرة .

يمكنكم تصفح المزيد من رسموتها عبر صفحتها على الفيس بوك.

مرتبط