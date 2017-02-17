لوحة تشكيلية معبرة للفنانة الارترية تيسير على
فرجت : ملبورن
تجسد هذه اللوحة الفنية الجديدة والتي خطتها ريشة الرسامة الارترية تيسير على عن معانة الشباب الارترى فى الداخل وما يواجههم من مخاطر عند محاولتهم الهروب من جحيم هقدف الديكتاتورى.
تيسير على فنانة ارترية تخرجت فى جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة بالزمالك،قسم جرافيك شعبة تصميمات عام 2006م . اقامات عددا من المعارض الجماعية بالقاهرة .
يمكنكم تصفح المزيد من رسموتها عبر صفحتها على الفيس بوك.
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=39423
نشرت بواسطة فرجت في فبراير 17 2017 في صفحة المنبر الحر, صورة وتعليق. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة
حقا معبرة وكأنك تقرأ كتاب كامل يحكي معانة الشباب تسلم الفنانة تيسير
فعلا لوحة معبرة بكل ما تعنيه الكلمة — التجهيل والسجون والقتل والغرق في البحار وآهات عميقة وصراخ مرتفع يطلب النجدة من كل من له مثقال ذرة من الرجولة والانسانية