منظمات المجتمع المدني في اليمن تتهم السلطات الإرترية بارتكاب جرائم صارخة في حقوق الإنسان

فرجت : إرم نيوز

اتهمت منظمات المجتمع المدني في اليمن، السلطات الإرترية، بارتكاب جرائم صارخة في حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ومخالفة المعاهدات الدولية.

و قالت منظمة (سند) للعدالة والتنمية في بيان سابق لها “إن إريتريا تنتهك المعاهدات والمواثيق الدولية، وتحديدا اتفاقية التحكيم الدولي المبرمة إبان أزمة أرخبيل حنيش بين الحكومتين اليمنية والإريترية، والتي تنص بالسماح لصيادي البلدين الجارين بممارسة الصيد في مياه البلدين”.

من جهة اخرى أفرجت السلطات الإرترية، الاثنين، عن صيادين يمنيين، احتجزتهم قبل أسبوع، مع قاربهم، في المياه الإقليمية اليمنية على حسب الصحيفة .

وأكدت مصادر في الجيش الوطني، الموالي للشرعية في اليمن، وصول عشرة صيادين يمنيين، إلى البلاد، عبر منفذ باب المندب الدولي، الذي بات تحت سيطرة قوات الشرعية.

وكانت جزر حنيش الواقعة في البحر الأحمر موضوع نزاع بين ارتريا واليمن وكادت ان تنشب ازمة عسكرية بين البلدين في العام 1995م، قبل أن تعلن لجنة التحكيم الدائمة بتبعية هذه الجزر لليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1998م.

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