النظام الديكتاتوري يبتز أموال مواطنين إرتريين في الخارج وقعوا معه عقد شراء شقق سكنية

أفاد مكتب الإعلام والثقافة لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية أن سلطات النظام الإرتري طلبت تسديد مبالغ إضافية بالعملة الصعبة، من عدد من مواطنين يعيشون في المهجر كانوا قد تعاقدوا معها لبناء مساكن في إحدى مناطق أسمرا.

وأفادت المصادر ، أن هذه المساكن تكفلت ببنائها مؤسسات النظام الديكتاتوري ، تحت مسمى مشروع “داس حموس” في منطقة تقع بين حي “ماي شهوت” وحي “قحوتا”، لحساب مواطنين إرتريين يقيمون في الخارج وملتزمون بتسديد الضريبة التي يفرضها النظام على إرتريي المهجر، وذلك بتكاليف تم تسديدها بالكامل، على أن تقوم تلك المؤسسات بتسليم الشقق السكنية في موعد أقصاه نهاية 2015. إلا أن المعلومات التي وردت من أسمرا أكدت على أن أعمال البناء لا تزال في بداياتها، وأن المؤسسة المعنية بالبناء أرهقت أصحاب الشقق بطلب تسديد مبالغ إضافية بين فترة وأخرى، رغم أن معظم هؤلاء هم من أنصار النظام في الخارج.

واشار المصدر بأن جزء كبير من أصحاب الشقق أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء مماطلة النظام في إنهاء المشروع وتسليم الشقق لهم.

وأضاف المصادر إلى أن سكان العاصمة أسمرا، الذين خبروا لربع قرن الطبيعة الاستغلالية لنظام هقدف ومؤسساته الاحتكارية، باتوا يتندرون على سذاجة هؤلاء المواطنين الذي يدفعون أموالاً طائلة لنظام يعرف القاصي والداني أنه لا يتمتع بأية مصداقية.

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