وضع حاكم الإقليم الجنوبي رهن الاعتقال في أسمرا

فرجت : اعلام جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

اعتقلت السلطات الامنية فى ارتريا الحاكم الإقليم الجنوبي السيدة “فانا تسفاماريام” وأودعها في سجن أسمرا المعروف “بالنقطة الخامسة” .

وتعزو مصادر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية سبب الاعتقال إلى اتهام الجهات العليا في النظام لحاكم الإقليم بالعجر عن ضبط الأوضاع المتوترة الرافضة لسياسات النظام في الإقليم الجنوبي، (حسب التقسيم الإداري للمحافظات الإرترية التي قررها نظام الجبهة الشعبية الديكتاتوري).

وأفادت تلك المصادر أن سكان الإقليم رفضوا الامتثال لقرارات سلطات الجبهة الشعبية القاضية بتسليم أبنائهم للتجنيد، وكذلك امتنعوا عن تسليم محاصيلهم الزراعية لمؤسسات النظام مقابل أسعار زهيدة.

وكان المزارعون في إقليمي سرايي وأكلي قوزاي، اضطروا إلى إتلاف محاصيلهم الزراعية بدلاً من أن تستولي عليها عنوة المؤسسات الاحتكارية التابعة للنظام.

وكرد فعل هستيري على موقف المواطين، قامت سلطات الجبهة الشعبية بحملة اعتقالات واسعة والتي كان آخرها الاعتقال الجماعي لسكان قرية “عدي ودركي” في إقليم سرايي.

جدير بالإشارة أن فانا تسفاماريام عُينت كحاكم للإقليم الجنوبي خلفًا لمصطفى نور حسين الذي تم اعتقاله في 24 يناير 2013 ضمن حملة الاعتقالات التي شهدتها إرتريا على خلفية علمية فورتو في 21 يناير من نفس العام والتي قامت بها وحدات من الجيش بقيادة الشهيد سعيد علي حجاي. وكانت فانا تشغل قبل ذلك منصب مدير مدينة مصوع.

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