إثيوبيا تتهم إرتريا برعاية الارهاب على اراضيها … وارتريا تنفى

أثيوبيا فرضت إجراءات أمن مكثفة في منطقة سد النهضة

فرجت : وكالات

اتهمت الحكومة الإثيوبية نظام افورقى بدعم مجموعة مسلحة تابعة ل”حركة تحرير بنى شنغول” أعلن عن القبض عليها أمس الاول خلال محاولة ارتكاب عمل تخريبى لسد النهضة الاثيوبى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الدولة الإثيوبي في مكتب الاتصال الحكومي زادقي أبرها للأناضول.

وقال زادقي أبرها إن المسلحين تم تدريبهم وتسليحهم وتوجيهم من قبل النظام الارترى لمهاجمة موقع بناء سد النهضة.

واضافة “نحن نجرى المزيد من التحقيقات وسوف نقرر كيفية الرد على هذا الهجوم الارهابى الذى ترعاه ارتريا”.

من جهة اخرى نفى وزير اعلام نظام افورقى يمانى قبرى مسقل عبر تغريدة على تويتر علاقة ارتريا بالهجوم على السد “هذا الاتهام مناف للعقل ويتم الترويج له لاسباب شريرة ” وقال” لم اسمع عن هذه المجموعة قط”.



			
						
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										نشرت بواسطة   
										في مارس 2 2017 في صفحة الأخبار.
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