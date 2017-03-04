قوات الأمن السودانية تعتقل 4 عناصر من جهاز المخابرات الخارجية لنظام افورقى

مبنى شيد عليه سور عالى ومحاط باسلاك شائكة فى الخرطوم داهمته السلطات الامنية السودانية . سيارة تابعة للعناصرالمقبوض عليها

فرجت : ملبورن

اعتقلت السلطات الامنية السودانية يوم الاثنين 27 فبراير الماضى بالخرطوم خلية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الارتريا تتكون من اربعة اشخاص بينهم امرأة .

وحسب التصريح الذي أصدره مكتب إعلام الجبهة الديمقراطية الإرترية المتحدة ونشرته فرجت الانجليزية فان المعتقلين هم امانئيل فقادو جبرى مكائيل, تسفاى جبرو تخلى برهان, نورالدين ادم موسى, ازيب كدانى جبرى تنسائ.

واضاف المصدر ان المعتقلين هم ضباط فى جهاز المخابرات لنظام هقدف كانو فى منزل بحى جبرة فى الخرطوم تم مداهمته من قبل السلطات الامنية السودانية.

وتم خلال عملية المداهمة ضبط (250 الف دولار امريكى) و(78 الف يورو )و(35 الف ريال سعودى )و(140 مليون جنيه سودانى) بالاضافة الى اجهزة اتصالات خلوى مختلفة وجهاز الثريا وعدد 2 مسدس ماكاروف.

ويرجح المصدر ان يكون سبب المداهمة مرتبطاً بملاحقة السلطات السودانية لمجموعة من عصابات الرشايدة يرأسها سالم عامر (الملقب أبو فاطمة) وتعمل لحساب النظام الارترى .

وكانت المجموعة قد تسللت فى 26 فبراير الماضى الى الاراضى السودانية عبر منطقة حفير الحدودية.

وبعد دخول المجموعة نحو 10 كيلومترا في عمق الاراضى السودانية انتهى بهم المطاف في اشتباك مسلح مع دوريات الحدود السودانية وأسفرت الموجهة عن مقتل اثنين من الجنود السودانيين على حسب المصدر.

ولا يتوقع المراقبون ان يكون للعملية اثر سلبى فى العلاقة بين النظامين فى الخرطوم واسمرا نظرا لتكرار استباحة النظام الارترى لسيادة السودان على مرأى ومسمع من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية السودانية.

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